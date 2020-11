Toscani difende i Benetton: "Danno lavoro a tanta gente"

"Se si incappa in gente inaffidabile, uno si rovina la vita a causa loro" . Ancora una volta, Oliviero Toscani difende a spada tratta la famiglia Benetton, commentando ad AdnKronos la notizia dell'arresto dell'ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci. Così, il fotografo che ha contribuito a rendere il marchio Benetton famoso in tutto il mondo, si schiera dalla parte della famiglia per cui ha lavorato per oltre 20 anni, prima del licenziamento, avvenuto lo scorso febbraio, a causa di una frase di Toscani relativa al crollo del ponte Morandi: " Ma a chi interessa che caschi un ponte? ", aveva detto in un intervento radiofonico.

E ora, dopo la difesa dello scorso luglio, il fotografo torna a spendere parole per i suoi ex datori di lavoro. " Il mio rapporto con Luciano Benetton è stato un rapporto incredibile di grande sensibilità e onore e, se anche non ho mai avuto niente a che fare con la questione del Ponte e di Autostrade, posso testimoniare che con lui ho lavorato per più di 20 anni, ed è una delle persone più squisite con le quali ho avuto a che fare ", ha rivelato il fotografo che per tanti anni è stato al fianco della famiglia. Poi, Toscani ha sottolineato come Luciano Benetton sia " molto meglio di tanti politici o amministrazioni pubbliche, che sono un disastro e non riescono a combinare niente, fanno solo danni ". Il riferimento è all'arresto dell'ex manager di Autostrade per l'Italia, fermato nell'ambito di un'inchiesta sulle barriere fonoassorbenti.