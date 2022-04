Troppo tempo in bagno, Amazon licenzia una dipendente

Amazon licenzia una dipendente perché sarebbe stata troppo tempo in bagno. La denuncia è arrivata dalla Filt Cgil di Torino e Piemonte, che ha sollevato il caso di una ragazza addetta ai pacchi che avrebbe perso il lavoro solo perché si sarebbe intrattenuta qualche minuto in più nella toilette.

“L’azienda – spiega Luca Iacomino della Cgil – le ha contestato di avere sospeso per venti minuti il lavoro” . Il fatto, tra l’altro, sarebbe accaduto all’una di notte e l’accusa sarebbe stata di essersi assentata per circa venti minuti, prima per andare appunto nei servizi e poi per essersi fermata qualche minuto a scambiare delle parole con una collega. Un ritardo che sarebbe costato, quindi, una sanzione con appunto un giorno di sospensione.

Al provvedimento, però, non ci sta l’Ispettorato del Lavoro, che ha nei fatti bocciato quanto stabilito dal noto gruppo delle spedizioni online. Secondo l’Ansa l’avrebbe giudicata “spropositata e priva di ogni fondatezza” .

Alle accuse, però, non ci sta il gigante dell’e-commerce. Amazon, sostiene come le accuse della Cgil siano false: “Non monitoriamo le pause e non cronometriamo i nostri dipendenti” . Secondo quanto riportato dalla multinazionale, i lavoratori possono utilizzare il wc in qualsiasi momento, senza dover sentirsi controllati.

Il problema sarebbe legato esclusivamente alla sicurezza. “Essenziale – sostiene l’azienda – che le persone seguano queste procedure. Non farlo potrebbe avere conseguenze significative, soprattutto in caso di emergenza o evacuazione” . Il riferimento è alle direttive previste nel contratto nazionale di lavoro per rendere sicuri gli spazi comuni.