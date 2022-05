"Tsunami atomico sulla Gran Bretagna". Le nuove folli minacce della tv russa

Un'onda radioattiva travolge la Gran Bretagna e la sommerge del tutto, fino a cancellarla. La potenza atomica ridisegna così il pianeta. La folle farneticazione viene descritta con voce ferma e perentoria sulla tv russa, la domenica sera. E siccome le parole non bastano, al gentile pubblico vengono pure proposte delle immagini esemplificative: con una simulazione grafica, il delirio distruttivo prende forma sul piccolo schermo. Lasciano increduli le sequenze andate in onda nelle scorse ore su Russia1, l'emittente di Stato vicinissima al Cremlino che ha trasmesso le minacciose affermazioni anti-occidentali del conduttore Dmitry Kiselyov.

Il volto televisivo, noto anche come "il portavoce di Putin", ha paventato davanti alle telecamere l'ipotesi di cancellare la Gran Bretagna con un attacco nucleare. In particolare ha descritto la possibilità di " far precipitare " l'isola " nelle profondità del mare " utilizzando il drone sottomarino Poseidon, un enorme siluro autonomo caricato con delle testate nucleari. Il veicolo subacqueo - ha spiegato il propagandista dello Zar - " si avvicina al bersaglio alla profondità di un chilometro e a 200 chilometri orari. Non c'è alcun modo di fermarlo ". Poi, sottolineando il calibro dell'arma in dotazione ai russi, ha aggiunto che " ha una potenza da oltre 100 megatoni ". Ben superiore a quella della bomba sganciata su Hiroshima.

L'esplosione di quest'arma vicino alle coste britanniche, ha proseguito il conduttore, " provocherebbe uno tsunami gigantesco con onde alte 500 metri ", che travolgerebbe interamente il Regno Unito. " Un'esplosione del genere porta dosi elevatissime di radiazioni, passerà sopra qualsiasi cosa e trasformerà tutto ciò che resta in un deserto radioattivo, inutilizzabile per qualsiasi cosa. Ti piace questa prospettiva? ", ha aggiunto Kiselyov scandendo con forza le proprie parole. Intanto, le sue affermazioni venivano accompagnate da una angosciante grafica che simulava gli effetti distruttivi descritti.

And another nuclear threat to the UK from Russian state TV's Dmitry Kiselyov:



He says his country's Poseidon nuclear underwater drone could cause a tsunami that would "plunge the British Isles into the depths of the sea" and turn them into a "radioactive desert" (with subs) pic.twitter.com/usElgqHeIG — Francis Scarr (@francis_scarr) May 1, 2022

Una folle esibizione di potenza dai toni minacciosi, forse l'ennesima provocazione propagandistica. Sta di fatto che, ancora una volta, sulla tv russa sono andate in onda scene surreali, per quanto preoccupanti. Kiselyov, peraltro, recentemente aveva messo in guarda il Regno Unito con l'ipotesi di un attacco con il missile nucleare Sarmat 2, testato nelle settimane precedenti dalla Russia. " L'isola è così piccola che Sarmat potrebbe affondarla una volta per tutte. Basterebbe premere un bottone per cancellare l'Inghilterra per sempre ", aveva detto.

Sogni di distruzione inviati nell'etere, scenari tremendi evocati con agghiacciante tranquillità. Se non ci fossero le immagini a documentare tutto ciò, non ci si crederebbe.