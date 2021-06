Gli ultimi sms di Saman: così è caduta nella trappola

Le ultime immagini riprendono Saman Abbas che esce di casa con in spalla uno zainetto insieme ai genitori. Era le sera del 30 aprile e la ragazza aveva indosso gli abiti tradizionali del suo Paese e non quelli occidentali con i quali si era mostrata di recente sui suoi profili social. In quei pochi frammenti video, tutto lascia intendere che Saman pensasse di partire per un viaggio. Alcuni amici rivelano che Saman ultimamente sembrava più ottimista, credeva che i suoi genitori avessero capito il suo desiderio di vivere all'occidentale, di proseguire nella storia d'amore con il connazionale di cui era innamorata. Sicuramente non pensava che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe rivisto la sua casa.

Il timore degli inquirenti, che da giorni analizzano quei pochi frammenti di video, è che Saman sia stata condotta fuori casa con l'inganno e che, invece, sia stata poi consegnata allo zio Danish Hasnain, che è attualmente considerato dagli investigatori come l'autore materiale della sua uccisione. Non ci sono ancora prove, il corpo di Saman non è stato ritrovato, ma c'è la testimonianza di suo fratello, ancora minorenne. È stato lui a indicare l'uomo come colui che l'avrebbe uccisa. Il ragazzo e lo zio sono stati fermati, senza documenti, ai primi di maggio prima che potessero varcare il confine con la Francia in Liguria ma il giorno dopo, quando Danish Hasnain si sarebbe dovuto presentare in Questura per regolarizzare la sua posizione, ha fatto perdere le sue tracce.