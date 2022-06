Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: "Paura, orrore"

Mentre Giorgia Meloni raccoglieva una standing ovation per il discorso tenuto a Marbella, in Spagna - in occasione del comizio a sostegno di Macarena Olona, candidata di Vox alla presidenza dell'Andalusia - in Italia alcune voci fuori dal coro hanno voluto dire comunque la loro. Dopo le sparate di Oliviero Toscani e Kasia Smutniak, anche Vanessa Incontrada è intervenuta.

" No alla lobby Lgbt, no all'ideologia di genere, no alla violenza islamista, no alla immigrazione, no alla finanza internazionale. Viva l'Europa dei patrioti ", ha detto con forza la leader di FI in Spagna, raccogliendo consensi a livello internazionale. Per udire, però, la nota stonana in mezzo al coro è bastato poco. L'attrice spagnola Vanessa Incontrada ha scelto Instagram per criticare le parole di Giorgia Meloni, schierandosi in difesa della comunità Lgbt e avanzando dubbi sulla famiglia naturale.

L'attrice è reduce da una dura polemica scatenatasi sul suo aspetto fisico dopo la pubblicazione di una sua foto in bikini sulla prima pagina del settimanale Nuovo. Accantonati i suoi problemi per un attimo, la Incontrada ha preferito puntare i riflettori su un'altra questione lontana anni luce dal gossip e per farlo ha scelto uno dei canali più popolari e visibili, i social network. Riprendendo solo due brevissimi passaggi dell'ampio discorso fatto dalla Meloni a Marbella, l'attrice ha criticato la leader di Fratelli D'Italia.