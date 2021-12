Vanno al bar ad ubriacarsi e lasciano la figlia neonata da sola. Denunciati due stranieri

Grazie alla telefonata del gestore di un bar e all’arrivo dei carabinieri della zona, chiamati nel locale per sedare l'inizio di una rissa, si è scoperta una neonata di appena due mesi lasciata da sola in casa. I genitori, una coppia di stranieri, erano al bar a bere e a fare baldoria, e l’avevano lasciata sul letto matrimoniale di casa, in stato di completo abbandono.

L’incredibile fatto è accaduto a Belcastro, in provincia di Catanzaro. Tutto è iniziato quando i carabinieri nel corso di un servizio di pattuglia sono intervenuti all’interno di un bar dove era stata segnalata la presenza di tre persone straniere, due donne ed un uomo, che stavano disturbando gli altri clienti e il proprietario, in stato visibilmente alterato dovuto all’assunzione di molti alcolici.

I carabinieri della zona, con una profonda conoscenza del territorio e degli abitanti, li hanno subito riconosciuti e chiesto notizie della neonata. Non avendo risposte chiare, hanno deciso di recarsi direttamente nella casa della coppia, per accertarsi delle condizioni della piccola. Questo ha permesso di scongiurare una disgrazia, visto che la neonata era completamente da sola sul letto matrimoniale senza protezioni, e con una stufa elettrica accesa molto vicina alle coperte dove era adagiata.

Gli agenti hanno subito denunciato a piede libero la coppia per abbandono di minori. Per fortuna la neonata portata per i primi accertamenti al pronto soccorso, a parte fame e sete, era in buono stato di salute. La vicenda è stata immediatamente segnalata dai militari intervenuti, alla Procura della Repubblica per i minori di Catanzaro, in modo da avviare le procedure per l’adozione come da protocollo, e confermare la denuncia per abbandono di minori per la coppia di genitori.