L'ira di Vissani: "Scommettete sulla nostra pelle"

La rabbia di Gianfranco Vissani sulle riaperture non si placa. Intervistato ancora una volta dell'Adnkronos, il popolare chef è tornato a denunciare una situazione limite: "Stanno scommettendo sulla nostra pelle, un gioco al massacro che non ci meritiamo".

Le riaperture di ristoranti e locali soffrono, infatti, di una serie di regole e rigide limitazioni, dettate della normative anti-contagio, che invece di favorire le entrate, costringono esercenti e imprenditori a dover tamponare la situazione. E il meteo, in tutto questo, non aiuta. " Riaprite i ristoranti - ha dichiarato Vissani - non dobbiamo far paura. I nostri locali sono protetti, sanificati, nessun possibile allarme per i clienti. E poi con il freddo non si può stare all'aperto. L'Italia non è fatta solo di Milano e Roma, ma di oltre 8mila comuni con meno di 2mila persone ".

Speriamo che dopo il 16 maggio si possa veramente riaprire, in sicurezza naturalmente, mettendo a disposizione i nostri spazi all'interno e soprattutto allungando l'orario. I miei locali sono stati sanificati con dei macchinari della Nasa. Se un cliente ha il Covid si crea come una bolla intorno e non contagia nessuno

Per chef Gianfranco Vissani - che ha aderito alla protesta pacifica dei ristoratori umbri di fronte al ritiro del premier Draghi a Città della Pieve lo scorso aprile - è giunto il momento di poter riaprire anche all'interno dei locali. Un'evoluzione che potrebbe verificarsi a partire dal 16 maggio, quando almeno l'orario del dovrebbe essere esteso di una, due ore : "".