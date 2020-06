Alex in coma farmacologico: "Quadro neurologico è grave"

Alex Zanardi è ancora in ''gravissime condizioni'' , è ricoverato ''in terapia intensiva, è stabile e respira grazie alla ventilazione artificiale'' sono queste le prime informazioni contenute nel bollettino diffuso dai medici che stanno assistendo il campione bolognese, vittima ieri di un grave incidente a bordo della sua handbike, con la quale è andato a scontrarsi con un autoarticolato durante una gara in provincia di Siena.

Il nuovo bolletino

L’ex pilota di Formula Uno si trova adesso ricoverato all'ospedale Le Scotte di Siena, con lui la moglie Daniela, che era al seguito del team durante la competizione, e il figlio Niccolò.

Zanardi è stato sottoposto anche ad intervento maxillo-facciale per i traumi e le ferite riportate al volto e alla testa dopo che lo scontro con il camion ha provocato gravi danni cerebrali oltre ad averlo quasi sfigurato. Questo il bollettino medico dell’ospedale Le Scotte di Siena: "In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. È intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico''.

Il punto

La notte è passata e considerato il quadro clinico gravissimo, è un’ottima notizia. Il campione ha trascorso la notte nel reparto di Terapia Intensiva del Policlinico senese. Le due ore e mezzo di intervento chirurgico sono servite a stabilizzare Zanardi nella speranza che la forte tempra dell’atleta rispondesse alle prime cure. E così sembra sia stato del resto, Alex è sempre stato un formidabile combattente.

Sono arrivate intanto le dichiarazioni del neurochirurgo Giuseppe Olivieri, che ieri ha operato l'atleta paralimpico: ''È arrivato da noi con questo trauma cranio-facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale. È stato operato per ‘rattoppare’. Al momento tutti i numeri sono buoni, ovviamente neurologicamente non è valutabile, pur rimanendo la situazione grave. L’intervento è andato come doveva andare, ma è la situazione iniziale che era tanto grave'' .

Il medico ha chiarito che, anche se stabile, in casi come questo i peggioramenti possono essere rapidissimi: ''Il quadro neurologico in questo momento non lo valutiamo, è una cosa che vedremo a distanza, quando si sveglierà, se si sveglierà. Situazione grave vuol dire che è una situazione in cui uno può anche morire e in questi casi i miglioramenti avvengono piano piano nel tempo, mentre i peggioramenti possono essere repentini'' . Ma assicura, mentre l’atleta viene tenuto in coma farmacologico, che le possibilità di una ripresa esistono: ''Io lo curo perché vale la pena curarlo – ha aggiunto – Essere ottimista o non ottimista non serve a niente, serve solamente curarlo. È stato un intervento come capita di frequente nel nostro mestiere. Io capisco l’ansia, ma al momento fare ipotesi non ha senso, so solo che quello che ritengo è che è un malato che vale la pena di curare e che deve essere curato. Poi la prognosi come sarà domani, fra una settimana o fra 15 giorni non lo so. Però sono assolutamente convinto che valga la pena curarlo''.

Sui prossimi passaggi, per quanto si può prevedere, il neurochirurgo ha sottolineato come occorrerà del tempo perché Zanardi si stabilizzi dopo l'intervento e, solo in seguito, eventualmente, potrà essere svegliato dal coma farmacologico e valutato. Il prossimo resoconto sulle condizioni del campione bolognese dovrebbe essere diramato intorno alle ore 12.30. A quell'ora ci sarà la conferenza stampa del responsabile del Pronto Soccorso, tutto naturalmente, nel rispetto delle indicazioni e i voleri della famiglia.