Zanardi, la moglie Daniela sempre presente: ''Non lo lascio solo''

''Non lo lascio solo'' Daniela Zanardi è sempre stata vicino al marito Alex nei momenti più difficili, e anche in queste ore drammatiche non lo ha abbandonato un istante.

Mentre l'affetto di tutta Italia si stringe intorno ad Alex Zanardi, rimasto coinvolto in un terribile incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, la moglie Daniela vive momenti difficilissimi. Chi l'ha vista subito dopo ha capito la sua disperazione, la paura, confidata agli amici. ''Ma non lo lascio solo'' , ha assicurato.

Non ama i riflettori Daniela, che dopo l’operazione è sempre lì con la mamma di Alex e il figlio Niccolò. Al momento, infatti, la famiglia non ha ancora proferito parole in merito a quanto accaduto al campione. I due sono legatissimi ormai da anni, tanto che lui più volte ha dichiarato di essere ''un uomo davvero fortunato'' per averla al suo fianco. Lei è sempre stata vicina ad Alex, un passo indietro e lontana dai riflettori. E nella drammaticità di queste ore ricorre il dejavù di aver già vissuto questo momento, esattamente 19 anni fa, quando il marito rimase coinvolto nel terribile incidente di Berlino, che gli causò l’amputazione delle gambe.

Spesso e volentieri Alex racconta quei momenti, e il leit motiv è sempre lo stesso: la voce della sua adorata moglie. ' 'Non appena sono uscito dal coma farmacologico – le sue parole in quell’occasione riferite all’incidente sul circuito di Lausitzring – e ho aperto gli occhi, ho sentito la voce di mia moglie Daniela che mi raccontava di quanto mi era accaduto e dell’amputazione delle gambe, ma che al tempo stesso annunciava che i medici erano ottimisti e che con buona probabilità avrei potuto tornare a camminare con delle protesi'' . Alex ascoltò e poi le chiese: ''Ma posso ancora morire?'' . Lei lo guardò con un sorriso: ''No'' . Lui ricambiò: ''Allora saremo capaci di affrontare anche tutto questo. Insieme''.