Zanardi, l'affetto sui social: ''Forza Alex, non mollare''

Una valanga di affetto per Alex Zanardi. La notizia del tragico incidente avvvenuto oggi in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, ha immediatamente suscitato un’ondata di solidarietà e di affetto sui social, tutta dedicata al campione paralimpico.

L’ex pilota di Formula Uno e campione paralimpico di handbike si sa è da sempre amato e rispettato nel mondo dello sport. In queste ore di estrema tragicità sono in tanti a dedicargli un pensiero e un augurio. ''Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà'' , ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ''forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te'' . Parole simili anche da parte del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: ''Forza Alex non mollare!'' . Spiccano anche il pensiero di Matteo Salvini con il tweet fissato: ''Forza Alex grande guerriero'' e di Giorgia Meloni che scrive: ''Forza campione siamo tutti con te'' . ''Il gravissimo incidente occorso ad Alex Zanardi, amatissimo campione di sport e di vita, è una notizia che ci addolora profondamente. Tutta Italia fa il tifo per te, perché tu ce la faccia anche questa volta: forza Alex!'', ha twittato il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. ''Sono con te Alex! Sei un grandissimo uomo e atleta! L’Italia ti vuole bene ed è al tuo fianco'' , aggiunge Pierferdinando Casini.

''Sono sconvolto, senza parole. Una notizia terribile. Siamo nelle mani dei medici e confidiamo nella forza di Alex'' sono invece le parole pronunciate all'Ansa dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli''. Intanto l'affetto sui social non si ferma. ''Ti amo, sei un uomo magnifico, ci hai insegnato a volare e lo farai ancora e sempre'' , ha scritto il cantautore Roberto Vecchioni. ''Dai Alex, non fare scherzi. Forza'' , è l’esortazione dell'attore Luca Bizzarri. ''Forza Alex... ca**o adesso devi mettercela tutta'' , è l'incoraggiamento su Instagram della campionessa del nuoto azzurro, Federica Pellegrini. ''Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo. Sei una splendida persona e un esempio di resilienza e vita. Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio'' è il commento invece di Lapo Elkann, che ha scelto Twitter invia il proprio sostegno. Ma non sono solo campioni sportivi, politici o volti noti sui social: si moltiplicano i messaggi di utenti e di persone comuni che si stringono attorno a Zanardi, chiamato all'ennesima sfida complicatissima della sua vita.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020

Alex #Zanardi in ospedale dopo un grave incidente: forza campione, siamo tutti con te! pic.twitter.com/9spi410IB5 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2020