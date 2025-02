ALT, la sosta golosa di Romito arriva anche in Austria e in Germania

Ascolta ora 00:00 00:00

È un progetto a suo modo innovativo quello di ALT Stazione del Gusto, un format di Enilive che porta un concetto alto di ristorazione in contesti solitamente destinati a riempire gli stomaci in modo rapido e piuttosto avaro di soddisfazioni per i clienti, le stazioni di servizio sulle grandi arterie stradali.

ALT Stazione del Gusto è un progetto in franchising che vede la collaborazione di Enilive, società dedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, con l’Accademia Niko Romito, che fa capo a uno dei più bravi chef italiani, tre stelle nel suo ristorante Reale a Castel di Sangro e molte collaborazioni internazionali come quella con i ristoranti dei Bulgari Hotel in molte grandi città del mondo (Milano, Roma, Parigi, Dubai, Pechino, Shanghai e Tokyo). Tutto è nato proprio a Castel di Sangro, dove nel 2018 Romito ha aperto la prima sede di ALT, all’epoca senza la partnership con Enilive. Un luogo dove mangiare i buoni lievitati e prodotti da forno del laboratorio di Romito e qualche piatto pronto di un livello notevolmente superiore a quanto il mercato delle stazioni di servizio proponeva allora, e acquistare i suoi biscotti. Oggi ALT ha locali a Roma, in viale America, in corso Francia, nella circonvallazione Trionfale, in via Aurelia e in piazzale della Posta a Ostia; a Sesto San Giovanni alle porte di Milano, in viale Fulvio Testi; a Firenze, in via Antonio del Pollaiolo; a Vicenza, in viale della Scienza; e a Verona, in via Tolosetto Farinati degli Uberti. Ma l’ambizioso progetto è quello di arrivare nei prossimi quattro anni a circa cento punti vendita, in Italia e anche all’estero. E in questa ottica va salutata la recentissima apertura dei primi ALT all’estero: in Austria, nella stazione di servizio autostradale di Ybbs un der Donau (Oberegging 54), e in Germania, nelle stazioni di Planneg (Bahnhofstraße 1) e Ismaning (Münchener Str. 57).

Il modello di ristorazione resta lo stesso. L’idea è quella di portare sulla strada una buona cucina popolare rappresentando in maniera plastica quell’ossessione di Romito per l’industrializzazione della cucina di qualità che rappresenta l’unico modo reale per democratizzare il gusto. Il menu è declinato dalla colazione alla cena, con la possibilità di mangiare in loco o portare via. A colazione il punto forte è la Bomba, uno dei prodotti “signature” di Romito: una sfera di pasta lievitata e fritta, vuota o farcita alla crema, al cioccolato, al pistacchio, all’albicocca, e anche nella versione vegetariana (ma esiste anche una Bomba salata, ad esempio con maiale fondente, verza rossa marinata, senape e misticanza). A pranzo evidenziatore attorno alle polpette al sugo classiche, servite con pane realizzato con lievito madre e farine biologiche. L’aperitivo è affidato alle birre artigianali, allo Spritz o alle bevande analcoliche accompagnate dalla focaccia con lievito madre o da stuzzichini e chips di patate fritte al momento. A cena il pollo fritto dapprima cotto in forno a vapore a 68°C, poi marinato e infine fritto, croccante fuori e morbido dentro.

Con la collaborazione con Accademia Niko Romito negli ultimi mesi è stato avviato anche il rinnovo dell’offerta degli oltre 1.200 Eni Café in Italia ed all’estero.

Le circa 5mila Enilive Station in Europa accolgono ogni giorno oltre un milione e mezzo di persone e sono dei “mobility point” con servizi di ogni genere e anche nuovi vettori energetici come il biocarburante HVOlution (diesel al 100 per cento da materie prime rinnovabili), già disponibile in Austria e Germania in 30 stazioni di servizio.