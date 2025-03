"The art of aperitivo", Nicola Ricciardi e gli aperitivi con l’arte

Ascolta ora 00:00 00:00

The art of aperitivo, ovvero cinque Dialoghi sull'arte a partire da domani all'Hotel Casa Brera in Piazzetta Bossi «per accendere i riflettori sulla scena artistica milanese» con la curatela di Nicola Ricciardi. Per «offrire una lettura inedita del legame tra arte, storia e cultura, mettendo in dialogo alcuni dei protagonisti più influenti del quartiere di Brera». Perché, assicurano gli ideatori, «l'arte non è solo creazione e fruizione, ma un intreccio complesso di relazioni tra artisti, galleristi, curatori, critici, musei e mecenati». Di qui una scelta non casuale degli ospiti che dialogheranno con Ricciardi, dal 2020 direttore artistico di Miart, la fiera internazionale dell'arte moderna e contemporanea di Milano. Una mappa che disegna gli spazi di lavoro di artisti che distano poche centinaia di metri con l'hotel come epicentro in un itinerario percorribile in meno di mezz'ora. Domani dalle 19 per le Case d'Aste, Cristiano De Lorenzo, managing director di Christie's Italia che dimora a Palazzo Clerici, maestosamente affrescato da Giambattista Tiepolo. Martedì 25 marzo a raccontare la Galleria sarà Elena Bonanno di Linguaglossa, executive director di Thaddeus Ropac, responsabile della prima sede italiana della galleria che troverà casa a Palazzo Belgioioso, protagonista anche della mostra su Robert Rauschenberg a primavera al Museo del Novecento. Martedì 15 aprile il Museo con Giovanni Morale, vice direttore di Gallerie d'Italia Milano, sede della ricca collezione di Intesa San Paolo. Martedì 6 maggio parola al Mecenate Massimo Giorgetti, fondatore e direttore del brand di moda Msgm, vivace collezionista e supporto di giovani artisti e mostre d'arte, come quella su John Giorno in Triennale a metà marzo. Martedì 20 maggio l'Artista sarà Giovanna Silva, esposta a Palazzo Citterio, ampliamento della Pinacoteca di Brera e da poco riaperto al pubblico. Tutte occasioni per assaggiare la nuova drink list di 12 cocktail creata da Luca Ardito pensando a Milano. Fin dai nomi con il Sciura (Gin tanqueray N°10, Los siete misterios Mezcal, Gin Tanqueray 0.

0% e Paragon Rue Berry), Danè (Everleaf Maountain, Paragon Timur Berry, Cranberry, Agrumi) Burraco (Gin Hendick's Gran cabaret, Amaro Santoni, Prosecco, Sherbet alla vaniglia e agrumi), Bacio (Campari, Ming river Baijiu Sesame oil, Forfied Blended»).