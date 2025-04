Barstars, dall’Oriente con un drink

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiama Barstars ed è l’evento che lunedì 5 maggio riunirà a Milano otto tra i nomi più rilevanti della mixology asiatica. Due le location coinvolte: Lubna, in zona Fondazione Prada, e Moebius, in via Cappellini, uno dei locali più quotati della città. L’iniziativa si sviluppa in due momenti distinti: una masterclass pomeridiana e una guest night serale, aperta al pubblico.

Il programma inizia alle 14.15 da Lubna (via Vezza d’Oglio 14) con un talk dal titolo “Navigating the Modern Bar World: Trends, Mental Health & The Reality Behind the Bar”. L’incontro durerà due ore, fino alle 16.15, ed è a ingresso gratuito. L’obiettivo è analizzare le dinamiche contemporanee del settore: tra pressioni psicologiche, evoluzioni della “bar culture” asiatica e modelli sostenibili per la gestione di un locale. A discuterne saranno Michel Lu, fondatore di The Orientalist Spirits, prima azienda a distribuire liquori artigianali panasiatici, con Chiara Degl’Innocenti e Penelope Vaglini, co-fondatrici del network Coqtail.

Il clou della giornata sarà la serata al Moebius (via Alfredo Cappellini 25), a partire dalle 20. Il locale, al 38° posto della classifica The World’s 50 Best Bars, ospiterà una guest night divisa in due turni. Dietro al bancone si alterneranno quattro bartender per volta, per un totale di otto protagonisti internazionali. L’accesso all’evento è riservato a chi acquisterà un biglietto, disponibile in due formule: drink & food oppure after dinner.

Questa la line-up: dal Giappone arriverà Holly Graham, del Tokyo Confidential, 53° nella classifica Asia’s 50 Best Bars. Dalla Corea del Sud, Terry Kim rappresenterà Alice Cheongdam di Seoul (46° posto). Hong Kong sarà presente con Kai Ng del Quinary, al 26° posto, mentre da Taiwan giungerà Millie Tang. Peter Chua porterà l’esperienza del Night Hawk di Singapore, 16° nella stessa classifica. Dalla Malaysia parteciperà Jon Lee, del Penrose di Kuala Lumpur (8°). Il BKK Social Club di Bangkok, 7° classificato, sarà rappresentato da Philip Bischoff. Infine, dalla Cina arriverà Yao Lu di Union Trading Co..

Nel corso della serata verranno serviti cocktail firmati dai bartender ospiti, accompagnati dalle proposte gastronomiche dello chef Enrico Croatti, pensate per dialogare con i sapori orientali. L’ambiente sarà allestito secondo un’estetica “neon-asiatica”, a richiamare l’atmosfera delle metropoli dell’Est.

Durante l’evento sarà inoltre possibile scoprire l’intera gamma di prodotti The Orientalist Spirits. Tra questi, Origins Vodka, realizzata con miele di longan, orzo tibetano e nove varietà di patate, fermentate con acqua di Kagoshima, per un profilo cremoso e erbaceo. Il Dragon Whisky è un blend di whisky giapponesi, taiwanesi e indiani, affinati in botti di bourbon e sherry, con note di datteri, frutti rossi e cioccolato. Il Gunpowder Gin, il più rappresentativo della linea, combina 23 botaniche — tra cui tè gunpowder, pepe di Kampot, ginseng siberiano e fiori di osmanto — usando distillazioni tradizionali e sottovuoto.

Ultimo nato, l’Imperial Solera 23 Rum, lanciato nella primavera 2023: una miscela di distillati da Thailandia, Filippine e Indonesia, invecchiati dai 6 ai 23 anni con metodo Solera, in botti ex bourbon e Pedro Ximenez.

Barstars si propone come occasione unica per esplorare da vicino l’evoluzione della mixology asiatica, in un confronto diretto tra culture, stili e tecniche che raramente si trovano in Europa in un’unica serata.