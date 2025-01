Capodanno cinese, da Bon Wei una cena “customizzata”

Ascolta ora 00:00 00:00

E’ ormai diventato un appuntamento fisso della scena gastronomica il Capodanno cinese, che quest’anno di celebra il 29 gennaio con l’ingresso nel calendario lunare cinese dell’anno del Serpente di legno. Un’occasione per i migliori ristoranti cinesi anche in Italia di proporre un menu rituale per il giorno stesso e per le due settimane successive (tanto durano i festeggiamenti in Cina). Tra i locali dove questa tradizione viene seguita con più passione c’è Bon Wei, il locale milanese fondato quindici anni fa da Yike Weng e Chiara Wang Pei assieme allo chef Zhang Guoqing, che oggi ne è proprietario con il figlio Zhang Le, che lo dirige.

Bon Wei è un ristorante che si distingue dagli altri di pari livello perché propone le varie cucine regionali dello sterminato Paese del Dragone e per l’occasione propone un menu composto da otto portate molto tradizionali, perché il Capodanno cinese è soprattutto una festa familiare. Come si usa, ogni piatto è legato a uno delle caratteristiche del segno entrante: la saggezza è rappresentata da Qiao Yu Tang, una zuppa di cernia gialla, cavolo cinese e zenzero; l’ordine è simboleggiato dal primo antipasto, Jiu Cai He, un involtino con germogli, uova, gamberetti e spaghetti di soia e l’intelligenza dal secondo antipasto, Da Xia Juan, mazzancolle in pasta kataifi con una salsa di prugna, peperoncino e salsa worcestershire. Poi la decisione (gli Gai Jiao Mian, noodles arricciati in agropiccante), la cultura (gli Niángāo Dou Chi Yu, gnocchi del serpente di legno con gallinella di mare, verdure dell’orto e soia nera). Infine la comunicazione silenziosa, riassunta nel Da Pan Jim, un pollo croccante nel wok con peperoncino, sesamo e arachidi e la passione, messa nel piatto con il Suan Cai Yu, ovvero il branzino stufato in terracotta, con bambù e verdure. Si chiude con la raffinatezza espressa dal dessert Qiao Ke Li She: una torta Sacher contemporanea decorata da un serpente rosso, cotta al vapore secondo l'idea della pastry chef Sonia Latorre Ruiz, dolce che Bon Wei invita ad accompagnare con un bicchiere del suo pregiato Whisky PX. E a proposito della parte liquida della cena, un pairing di vino & champagne è a disposizione per chi lo desidera. Il menu degustazione costa 120 euro vini esclusi, acqua e caffè inclusi, il pairing dei vini costa ulteriori 50 euro.

Per Bon Wei il Capodanno cinese è da qualche anno anche l’occasione per fare un bilancio dell’anno trascorso e per mettere sul tavolo le novità dell’anno in arrivo. Si celebreranno quindi la nascita degli whisky della “Zhang Le Selection” e quello della propria birra “Emperor Ale” e la conferma della collaborazione con il creative designer Teo KayKay, che ha dipinto a mano dieci bottiglie che potranno essere acquistate dai clienti (la bottiglia di Champagne customizzata da Teo KayKay a 210 euro e la bottiglia di whisky “PX Bon Wei selection” limited edition a 360) e gli acquirenti riceveranno anche una piccola opera d’arte nascosta in una busta rossa (come da usanza cinese), miniatura di una di quelle esposte nel locale.

Nelle due settimane successive, fino alla festa delle Lanterne che conclude ufficialmente i festeggiamenti, in carta saranno presenti il piatto degli Niangao, gli gnocchi di riso del Capodanno, (50 euro per due persone

minimo), gli Jiu Cai He (8 euro) e il dessert Qiao Ke Li She (12 euro). Prenotazioni del menu e delle bottiglie customizzate allo 02341308 e alla mail prenotazione@bon-wei.it. Bon Wei si trova in via Castelvetro 16/18 a Milano.