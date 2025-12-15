Cinnamon Rolls, questa ricetta originale conquisterà tutti: come prepararlo a casa

I cinnamon rolls sono uno dei dolci molto amati nel periodo invernale. Sono le note “girelle alla cannella” originarie del Nord Europa, precisamente della tradizione dolciaria svedese.

Si caratterizzano per il delizioso odore di cannella che emanano. Da gustare insieme ad una cioccolata calda o ad un tè caldo. Il nome originario svedese è kanelbulle e proprio in Svezia vengono consumate durante la merenda o una pausa dedicata alla socialità, un momento particolare della giornata che secondo le loro tradizioni si chiama Fika. Il nome cinnamon rolls invece è quello americano.

Negli Stai Uniti è un dolce che non può assolutamente mancare nei brunch del weekend. Farcite con zucchero e cannella hanno un impasto che risulta bene lievitato che assomiglia a quello delle brioche. Amate anche in Italia da piccoli e grandi.

La ricetta classica dei cinnamon rolls

Scopriamo quali sono gli ingredienti che servono per poterli preparare a casa per i pomeriggi invernali o durante le festività natalizie durante le quali le occasioni per condividerle con famigliari, amici e colleghi non mancano

600 g di farina 00

di farina 00 120 g di latte intero

di latte intero 120 g di acqua

di acqua 80 g di burro

di burro 60 g di zucchero

di zucchero 1 g di lievito di birra secco

di lievito di birra secco 1 uovo

15 g di zucchero

di zucchero 15 g di cannella

Per la glassa invece occorrono 200 g di zucchero a velo e 5 cucchiai di acqua.

Come preparare uno dei dolci invernali più amati

Per prepararli innanzitutto occorre sciogliere il burro nel microonde o in un pentolino e poi lasciarlo intiepidire. Bisogna mescolare a parte lo zucchero, la farina 00, il lievito di birra un pizzico di sale. In un contenitore a parte l’uovo va mescolato al latte e a 120 g di acqua a temperatura ambiente.

Fondendo questi ingredienti si ricaverà un impasto da lavorare con le mani che va lasciato lievitare. Nel frattempo si può preparare un mix di zucchero e cannella per la farcitura. Una volta lievitata, la pasta va stesa con l’aiuto di un mattarello cercando di creare una forma rettangolare. Su di essa va spennellato il burro fuso e cosparsa la polvere di zucchero e la cannella.

Cottura in forno

La pasta va arrotolata su sé stessa e poi tagliata a fette spesse. Le fette ricavate vanno adagiate distanti le une dalle altre su una teglia cosparsa di burro. Bisogna fare attenzione a rivolgere la spirale di cannella vero l’alto. Il tutto va cosparso di zucchero e lasciato lievitare per una mezz'oretta abbondante per poi infornare a 180° per circa 30 minuti.

Cinnamon rolls anche in friggitrice ad aria

Si può in alternativa optare per la cottura in friggitrice ad

. Basta dimezzarne le dosi e sistemare ogni girella in un pirottino in alluminio. In questo caso la cottura va a. Per la decorazione, basta preparare una glassa si zucchero.