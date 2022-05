Cannella, impieghi e benefici della spezia salutare

Saporita e avvolgente, la cannella è una spezia davvero unica in grado di ricreare subito una magica atmosfera natalizia solo grazie al suo incredibile profumo. La cannella, o Cinnamomum verum, si ricava dalla pianta sempreverde della famiglia delle Lauracee e originaria dello Sri Lanka. Non solo gustosa e piena di brio, la cannella è ampiamente utilizzata in cucina ma anche come rimedio naturale. Perfetta per conferire sapore e benessere, è anche un'alleata unica per la salute e in particolare per quella degli over 60. Scopriamone insieme qualità, pregi, benefici e impieghi più validi.

Cannella, conosciamola meglio

Esistono molteplici tipologie di piante della cannella che differiscono tra di loro ma le più note e diffuse sono la pregiata cinnamomum zeylanicum, coltivata nello Sri Lanka, a Giava e nelle Indie Occidentali e la cannella cinese cinnamomum cassia, meno costosa. Le piante in generale risultano molto alte e possono raggiungere anche i 15 metri ma a differenza delle altre spezie questa non deriva dai semi, ma dal fusto della pianta stessa. In particolare dalla corteccia che viene raccolta due volte l'anno, frammentata, arrotolata (cannelli) ed essiccata. Queste particolari pergamene dal colore bruno rossiccio vengono vendute a pezzi, oppure sbriciolate o polverizzate.

Il suo è un sapore inconfondibile, al pari del profumo, e la sua fama millenaria. Di questa spezia si ha traccia anche all'interno della Bibbia: veniva impiegata anche al tempo dei greci e anche dagli Egizi per i rituali di imbalsamazione. Importata in occidente durante il Medioevo con il tempo si è trasformata in una spezia molto richiesta, tanto che gli olandesi, nel 1600, attivarono un commercio diretto con lo Sri Lanka. Trova largamente spazio in cucina in ogni ricetta, dal dolce al salato, bevande comprese, ma anche come rimedio naturale per la salute del corpo.

Cannella, tutti i benefici e gli impieghi

Ricca di sali minerali quali calcio e potassio ma anche ferro, magnesio, fosforo, la cannella contiene le vitamine C, PP, A, E, K e acido folico. Svolge un importante compito antiossidante, inibisce il rilascio dell'acido arachidonico ovvero un acido grasso in grado di attivare un'azione infiammatoria. Questa spezia stimola la circolazione praticando un'azione di contrasto contro il colesterolo e abbassando anche i trigliceridi. Inoltre vanta proprietà antibatteriche, stimolanti, antisettiche per una migliore respirazione, favorisce e agevola la digestione.

L'alta presenza di fibre migliora il transito intestinale ed è in grado di controllare i livelli di zucchero nel sangue, riducendo così gli attacchi di fame nervosa. Alcuni studi avrebbero osservato un'interazione positiva da parte della cannella nei confronti della glicemia postprandiale, tanto da risultare benefica per i pazienti diabetici poichè migliora la loro risposta nei confronti dell'insulina. Un ruolo ovviamente di supporto e non di sostituzione alla cura prescritta dal medico, perché non può considerata un'alternativa all'assunzione dei farmaci consueti.

La cannella è un buon rimedio naturale anche per combattere i malanni di stagione, per contrastare funghi e batteri, per migliorare l'alitosi. Nella medicina Ayurvedica e in quella cinese viene impiegata per migliorare le problematiche legate ai dolori mestruali, per abbassare la febbre e per ridurre gonfiore, flatulenza, coliche e diarrea. Lenisce inoltre il mal di gola e il raffreddore, diminuisce lo stato di affaticamento. In commercio è presente anche un olio alla cannella che si può impiegare per i suffumigi o sulla cute per migliorare la circolazione. Alcuni recenti studi, ancora in corso, avrebbe mostrato effetti benefici nei confronti di determinate patologie: si è notato ad esempio il rallentamento dello sviluppo dell'Alzheimer e del morbo di Parkinson.

La moderazione è fondamentale, nonostante gli effetti benefici non può sostituire medicine e rimedi farmaceutici prescritti dal medico. Inoltre un'assunzione eccessiva può scatenare reazioni allergiche, problematiche alle mucose, risultando tossica per reni e fegato. La cannella è sconsigliata per le donne in gravidanza, per chi soffre anche di ulcere e gastriti.