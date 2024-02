Ciro Amodio, la "marenna" napoletana

Duecento anni fa (o quasi) presero a produrre latticini nel cuore dei Monti Lattari, tra Napoli e Salerno, che devono il loro nome proprio dalla produzione di mozzarelle. Oggi il marchio Ciro Amodio è sinonimo di supermercato di prossimità, che vanta in Campania una sessantina di punti vendita in cui si vendono prodotti propri e selezionati con un approccio estremamente innovativo che tende a fidelizzare il cliente grazie alla qualità dei prodotti e alle tante offerte che rendono la spesa più “leggera”.

Una campanitudine che ingolosisce e abbraccia e che oggi punta a ingolosire anche i milanesi. Ciro Amodio ha infatti aperto qualche tempo fa un punto vendita a Milano, in via Spadari 8, a due passi dal Duomo, che si chiama “Pane prosciutto e mozzarella” ed è dedicato alla classica merenda napoletana: una salumeria vecchio stile particolarmente adatta alla pausa pranzo nel food district più centrale di Milano. Qui si vendono vari formati di pane (rosette, cuzzetielli, pane cafone, tutti prodotti con lievito madre e sfornati più volte al giorno) che possono essere acquistati oppure “imbottiti” con ogni tipo di latticini (in particolare la mozzarella prodotta con latte di bufala campana Dop), provoloni, salame, prosciutto, sottoli. Il locale è diviso in due parti: la bottega vera e propria, al piano terra, e una piccola sala con venti coperti per chi voglia consumare in loco la propria “merenda” (anzi, napoletanamente, la “marenna”) o fare un aperitivo diverso dal solito.

Parte quindi da Milano la conquista dell’Italia da parte di un marchio (il cui simbolo è una mucca felice) assai popolare in Campania. Ciro Amodio è un’azienda partecipativa e ricca di valori, attenta alla sostenibilità ambientale e umana, che ama “dare del tu” alla propria clientela. I suoi prodotti sono di estrema qualità grazie al know how quasi bicentenario (la latteria è nata nel 1825), al rispetto dei metodi produttivi tradizionali che però si avvalgono della più avanzata tecnologia e all’accurato processo di selezione e trasformazione del latte. Con gli anni l’azienda si è anche dedicata alla produzione di salumi, che vengono realizzate con carni di suini cresciuti in allevamenti propri e sottoposti ad alimentazione corretta e ben studiata e lavorate in stabilimenti certificati.

Insomma, il controllo completo della filiera, le materie prime di elevata qualità, la rete distributiva gestita in proprio, l’elevata professionalità e non ultimi i prezzi estremamente concorrenziali contribuiscono al buon successo dell’impresa e alla soddisfazione della clientela. Che sembra gradire la possibilità di acquistare non solo i prodotti di un brand riconoscibile ma anche quelli selezionati da altre aziende per completare la gamma.