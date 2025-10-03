Contraste festeggia dieci anni con un ciclo di cene evento

Dieci anni fa, nel settembre 2015, Matias Perdomo, Simon Press e Thomas Piras aprivano il portone di ferro battuto di via Meda 2, dando vita a Contraste. Un ristorante che, in poco tempo, si è ritagliato un posto tra le destinazioni gastronomiche di riferimento a Milano, incastonato con discrezione nel tessuto dei Navigli.

Il percorso dello chef uruguaiano e dei suoi soci non si è mai fermato. Nel 2018 è arrivata la stella Michelin, poi nuovi progetti come Exit ed Empanadas De Flaco, fino a ROC - Rosticceria Origine Contraste, tornata a giugno con una proposta aggiornata e un servizio di delivery definito “democratico e accessibile”. Una sorta di preludio alle celebrazioni che ora culminano con Contraste/Contrario, calendario di cene evento pensato per segnare il decennale.

Sono quattro gli appuntamenti in programma, tra ottobre e dicembre, con un format preciso: 24 posti, una sola grande tavolata, e la volontà di trasformare il pasto in una performance collettiva. Più che una cena tradizionale, una pièce gastronomica divisa in atti, dove le portate vengono presentate in forme inattese, ripercorrendo i passaggi chiave della storia del ristorante e giocando sul tema del “contrario”.

L’idea rimane quella che da sempre anima la cucina di Perdomo: partire dai canoni della tradizione per ribaltarli e riscriverli, puntando su creatività, convivialità e sorpresa. Non a caso il sottotitolo dell’iniziativa richiama proprio il desiderio di capovolgere regole e aspettative.

Il decennale diventa così anche un’occasione per consolidare il legame con Milano, città adottiva dello chef e teatro delle sue sperimentazioni. «È un format speciale - spiegano dal ristorante - che vuole coinvolgere non solo gli appassionati di fine dining, ma anche chi desidera scoprire la filosofia di Contraste e la gioia della condivisione».

Le date fissate sono martedì 7 e martedì 28 ottobre, lunedì 10 novembre e lunedì 1° dicembre. Tutte le serate avranno inizio alle 20, al ristorante Contraste di via Meda 2.

Informazioni e prenotazioni: contrastemilano.it oppure 0249536597 e info@contrastemilano.it.

Un anniversario che non si limita a celebrare il passato, ma prova a riscriverlo a modo suo, confermando la vocazione di Contraste a essere, ancora oggi, un laboratorio di idee oltre che una tavola stellata.