Dalle stelle al veg, un Natale per tutti i gusti (e le tasche)

Natale con i tuoi. Ma ci sono mille motivi per cui si può essere costretti a (o felici di) sceglierlo di trascorrerlo al ristorante. Solitudine? Voglia di non trascorrere ore in cucina? Voglia di stare in mezzo alla gente in un ambiente caldo e professionale? Tradizione? Quale che sia la ragione ecco i menu per tutte le tasche di sette ristoranti milanesi.

Daniel Canzian Lo chef di origine veneta nel suo ristorante in via Castelfidardo angolo via San Marco in Brera propone per il pranzo del 25 (ma anche per la cena del 24) un menu che intrecciano la tradizione gastronomica veneta e i classici del periodo. Tra i piatti le Cappesante scottate con radicchietto e crema di patate di montagna, la Sogliola «alla maniera di Alain Chapel» e «Il Colosseo ma al panettone», una mousseline in carta dal 2019 ma sempre rinnovata. Il prezzo è di 160,00 euro a persona.

Da Berti Ristorante storico, nel cuore di molti milanesi, propone in un'atmosfera calda e familiare un menu che comprende un tris di antipasti, un Risotto alla zucca con guanciale croccante, nocciole tostate e crema di Parmigiano, una Guancia di manzo con purea di patate e per finire Crostatina frangipane alla mela e cannella, seguita dal panettone milanese con crema al mascarpone. Prezzo 85 euro vini esclusi. In via F. Algarotti, 22.

Procaccini Primo Natale stellato per il ristorante di chef Emin Haziri, che di recente ha avuto il riconoscimento della Michelin e festeggia con un menu di altissimo livello. Impossibile citare tutti i piatti, ma ci soffermiamo sul Gambero rosso di Mazara del Vallo con barbabietola e limone salato, sullo Spaghetto con anguilla affumicata, frutto della passione e nero di seppia e sulBranzino al tartufo nero, zucchina e cacciucco di pesce. Finale ricco di dolcezza. Prezzo 280 euro, in via Procaccini 33.

Caruso Nuovo Bistrot Il pranzo del 25 dicembre nel locale informale al Grand Hotel et de Milan unisce due regioni, la Lombardia e la Campania dello chef Francesco Potenza: da un lato il Mondeghilo con maionese allo zafferano, dall'altro il Ragù napoletano con puré di patate all'olio e friarielli. Poi tanto altro compresi i lievitati firmati Gennaro Esposito. Costo 130 euro.

Orizzonti Natale panoramico quello al tredicesimo piano dell'Uptown Palace di Milano, con vista su tutta Milano. Lo che Luca Pedata propone tra l'altro Mazzancolle mediterranee con salsa rossa e caviale, Stelline ripiene in brodo «maritato», Risotto zucca, castagne e tartufo nero e Faraona alla brace. Chiude il percorso un buffet showcooking di dolci. Costo 150 euro bevande incluse.

Il Lughino Natale vegetariano e biologico con sede in Brera (via Solferino, 12). Lo chef Paolo Sanvito per 50 euro a persona propone per il pranzo di Natale diversi antipasti, poi il bis di lasagna con erbette e topinambur e tortelli di zucca alla mantovana artigianali. Quindi arrosto di seitan artigianale al ripieno di cavolo nero e anacardi. Poi dolci classicissimi. È possibile anche ordinare e portare via col take away.

A'Riccione Tempio della cucina di mare dal 1955, apre il suo menu natalizio con una Sfogliata riccia ripiena di baccalà mantecato, crema di melanzane affumicate e agro di sottobosco, poi un tris di antipasti (tra i quali Ostriche con sashimi di salmone marinato alla barbabietola), il Raviolone ripieno di mazzancolle,

la Millefoglie di spigola e patate croccanti con carciofi e per una Mini tarte tatin di mele con gelato di castagne, seguita dal panettone Fiasconaro con crema di zabaione. Prezzo 100 euro. In via Torquato Taramelli, 70.