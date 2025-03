Food e jazz, il salotto di Brera

Ascolta ora 00:00 00:00

A Milano, a due passi da Brera, è nata un’oasi con giardino privato che fonde, in un’atmosfera di relax e gusto, i piaceri della cucina made in Italy e della musica jazz. Si chiama IT Maison il salotto all day dining ospitato all’interno del Boutique Hotel VMaison di via Tommaso da Cazzaniga, nato dalla mente di Alessio Matrone e Danilo Caruso, soci fondatori del brand di ristoranti internazionali IT, con sedi a Ibiza, Londra, Milano, Porto Cervo e Tulum.



“È un luogo pensato per far sentire gli ospiti come a casa – racconta Matrone - grazie ad una proposta gastronomica “confortevole” e casalinga pensata dall’Executive Chef Romualdo Palladino, con l’aiuto dell’Head Chef Cinzia Mottola e ad un interior design caldo e accogliente dove, dalla colazione al pranzo, dalla merenda, passando per l’aperitivo e fino a cena, le porte di IT Maison sono aperte a tutti, non solo agli ospiti dell'hotel”.



Ogni mercoledì, la serata offre un’esperienza completa con musica jazz dal vivo, includendo anche il dopocena, con una carta di signature cocktail studiati dal Bar Manager Edoardo Raimondi.

Dal 2 aprile sono previsti i concerti della violinista Asia Ventura, il saxofonista Giovanni di Giacomo, il chitarrista Frigoli, il duo voce-chitarra Sara Lupi voce & Jacopo Delfini chitarra “Con questo nuovo progetto ho voluto mettermi in gioco e accettare una nuova sfida” - racconta Matrone - ho invece voluto creare un contrasto, abbracciare un pubblico differente, parlando alle famiglie e anche ad un target business. Qui, l'atmosfera di casa è al centro, perfetta per chi cerca un'esperienza più tranquilla, ma di qualità”.