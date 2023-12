Égalité, un angolo di Parigi a Milano. Dopo via Melzo arriva anche in Brera

Un angolo di Parigi dentro Milano. Anzi due. Qualche settimana fa ha raddoppiato Égalité, la boulangerie francese che da qualche anno spopola nel food district di via Melzo, al numero 22 e che ha aperto anche nel cuore di Brera, al numero 7 di piazza San Simpliciano. Uno sdoppio che è il primo passo verso un più ampio piano di sviluppo del brand nato nel 2018, che condurrà nei prossimi anni all’inaugurazione di nuovi punti vendita nella città di Milano, a partire dall’imminente apertura anche all’Arco della Pace, e presto anche in altre città italiane.

Il negozio nel quartiere più bohémien di Milano, venti coperti distribuiti all’interno e presto anche un dehor con vista sulla scenografica piazza, conserva l’estetica parigina del locale originario, ma spinge ancora di più su uno stile eclettico e giocoso, che ironizza sulla cultura popolare francese, con imperatori, rivoluzionari, contadini e filosofi che orgogliosamente brandiscono una baguette o un croissant.

La proposta gastronomica è in linea con quella di via Melzo: prodotti freschi della patisserie boulangère dolce e salata, pani frutto di una lunga ricerca su impasti, lievitazioni, farine e tecniche di panificazione, croissant tradizionali e nella versione bicolore, pain au chocolat e il cruffin al caramello, un muffin croccante, in accompagnamento a caffè, cappuccino, tè e spremute fresche. A pranzo come a Parigi, una faccenda di quiche e croque-monsieur. Poi a merenda di nuovo spazio al dolce, con tarte Tropézienne, tarte tatin e un assortimento di éclair. Si chiude con l’aperitivo: qui dominano i vini francesi, bianchi, Champagne e Cremant, ma anche birre e cocktail accompagnati da taglieri assortiti, un mix tra il concetto francese dell’apéro e quello italiano.

Per il lancio del nuovo locale è stato anche creato un nuovo prodotto, il Roll Croissant con due diverse farciture - al cioccolato e al pistacchio - varianti della crema pasticciera di Égalité, e la guarnitura con una granella croccante di pistacchio o cioccolato. Una piccola delizia mattutina in stile francese ma alla fine milanese doc.