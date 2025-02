A Genova il festival italiano dell’olio d’oliva

Ascolta ora 00:00 00:00

«Il legame tra olio e mare è parte integrante della nostra identità e della nostra cultura, e il fatto che Olio Officina Festival abbia scelto Genova per questa edizione ne è la conferma. La Liguria vanta una tradizione olivicola unica, con eccellenze riconosciute come l’Olio DOP Riviera Ligure e l’Oliva Taggiasca, per cui stiamo portando avanti con determinazione il riconoscimento dell’IGP. Eventi come questo sono fondamentali per valorizzare le nostre produzioni, promuovere la qualità e sostenere un comparto strategico per la nostra economia e il nostro territorio». Con queste parole Alessandro Piana, vice presidente della Regione Liguria, inaugura la 14ª edizione della rassegna Olio Officina Festival , che quest’anno viene celebrata a Genova, dando il via a una tre giorni dedicata agli oli e ai “condimenti per il palato e la mente”, da domani a sabato presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone al Porto Antico. Ideato e diretto da Luigi Caricato - oleologo, giornalista, scrittore e tra i massimi esperti di olio al mondo - Olio Officina Festival si è affermato negli anni quale unico think tank italiano nel comparto olio da olive, offrendo ad appassionati oleofili, curiosi, esperti, nonché operatori del food & beverage e buyer della Gdo, la possibilità di assaggiare - in degustazioni guidate e comparate e laboratori - sia oli extra vergini di oliva sia olive da tavola provenienti da tutta Italia - così da scoprire le infinite sfumature delle oltre 500 varietà (cultivar/olivigni) coltivate nel nostro paese - e anche dal resto del mondo, addirittura dall'estremo oriente.

Ampio spazio agli appuntamenti della filiera locale, grazie alla presenza di Assaggia La Liguria, catalizzatore di soggetti protagonisti del territorio che accoglie eccellenze certificate quali il Consorzio di Tutela dell’Olio Extra vergine di Oliva DOP Riviera Ligure e il Consorzio del Basilico Genovese DOP, in abbinamento ai ristoratori genovesi aderenti al marchio collettivo geografico Liguria Gourmet. Un’agenda di appuntamenti dedicati alla scoperta delle origini dei prodotti tipici, del loro utilizzo e della cultura del cibo declinato secondo antica tradizione ligure: laboratori a cura dei Consorzi, incontri con gli chef Genova Liguria Gourmet e degustazioni ispirate all’olio DOP.

A completare la rassegna di Olio Officina Festival 2025, un fitto calendario di talk-show e conferenze - su economia, politica, design e packaging, cultura, moda, arte, letteratura - con l'intervento di ospiti di primo piano che da sempre assegnano a Olio Officina Festival un respiro culturale, oltre che colturale, con grande attenzione alle pratiche agronomiche: in un workshop dedicato si insegnerà, anche ai profani, a propagare gli alberi di olivo.