Isle of Harris: alghe, gin ed eleganza

Fra le centinaia di migliaia di brand che costituiscono la galassia in perenne espansione del gin, alcuni riescono a esprimere alla perfezione i profumi e la cultura del proprio territorio di origine. È raro, perché parecchi gin sono creati «a tavolino» con finalità commerciali e altrettanti sono distillati conto terzi, quindi poco connessi al concetto di terroir. Ma quando succede, beh fa la differenza.

È questo il caso di Isle oh Harris gin, distillato nel piccolo villaggio di Tarbert, sull'isola di Harris appunto, nelle Ebridi scozzesi. Un progetto nato nel 2015 dall'impegno della famiglia Burr, che con l'apertura della distilleria intendeva creare una realtà in grado di dare lavoro alla comunità locale, per provare a frenare lo spopolamento dell'isola.

Al di là delle intenzioni sociali, però, c'è anche la valorizzazione della specificità di questo arcipelago, un po' creativamente definito «i Caraibi scozzesi» per la bellezza del mare. Oltre alle nove botaniche base per la ricetta (ginepro, coriandolo, angelica, radice di giaggiolo, pepe di Giava, scorza di arancia amara, liquirizia e cannella), c'è infatti un decimo ingrediente che rende questo gin unico: il Sugar Kelp, ovvero un'alga che viene raccolta nei fondali da un team di subacquei e che durante l'essiccazione sviluppa il mannitolo, un dolcificante naturale. È per questa ragione che il gin regala note sia sapide/marittime, sia dolci e morbide. La scelta di non riutilizzare teste e code di distillazione e la grande purezza dell'acqua di fonte fanno il resto, rendendo Isle of Harris gin uno dei prodotti più equilibrati e vibranti in circolazione.

Molto versatile, dà un twist particolare al Negroni e ovviamente funziona con la tonica, ma è nel Martini cocktail che questo gin raggiunge la perfezione, anche per la gradazione di 45% che assicura una certa robustezza di bevuta.

Splendida ed elegantissima anche la bottiglia, il che non guasta. Un gin ultra premium, ma con un'anima vera, importato in Italia da Fine Spirits (che distribuisce anche i loro single malt whisky).

Isle of Harris gin, 45%, 58 euro