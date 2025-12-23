J. Hofstätter, il Natale si fa in quattro

Cinque generazioni e oltre un secolo di lavoro legato a un territorio che non ammette scorciatoie. La storia della cantina J. Hofstätter inizia nel 1907 a Termeno, quando Josef Hofstätter, fabbro, e Maria, ristoratrice, decidono di investire nella viticoltura con un’idea semplice ma ambiziosa: costruire qualcosa che durasse nel tempo. Negli anni, il progetto cresce e si consolida, fino ad arrivare a una svolta decisiva con Paolo Foradori, marito di Sieglinde Oberhofer, che introduce il concetto di “Vigna”, anticipando la classificazione dei singoli appezzamenti e segnando un passaggio chiave nella lettura del territorio altoatesino. Oggi quello stesso spirito pionieristico guida Martin e Beatrix Foradori Hofstätter, mentre la sesta generazione è già pronta a entrare in scena con i figli Niklas ed Emma.



In una regione ricca di eccellenze, ma talvolta irrigidita da un approccio troppo conservatore, Hofstätter continua a distinguersi per un equilibrio costante tra rigore e innovazione, sia in vigna sia in cantina. Un lavoro quotidiano che si riflette anche in una selezione di etichette pensate per accompagnare le feste, senza rinunciare a identità e precisione stilistica. Il Barthenau Vigna Herbsthöfl Pinot Nero 2022 nasce esclusivamente dalle uve dell’omonimo vigneto situato nella tenuta Barthenau, a Mazon, e rappresenta il terzo sguardo della cantina su questo vitigno, accanto ai già noti Barthenau Vigna S. Urbano e Barthenau Vigna Roccolo. La Vigna Herbsthöfl si trova tra i 430 e i 460 metri di altitudine, nella parte più settentrionale dell’altopiano di Mazon, zona storica per il Pinot Nero altoatesino. L’esposizione, l’altitudine e il microclima contribuiscono a definire un profilo di grande finezza, con caratteristiche varietali nette e misurate. Un Pinot Nero che punta più sull’eleganza che sulla potenza. Prezzo 45 euro.



Il Vigna Castel Rechtenthal Gewürztraminer 2022 nasce invece su ripidi versanti che dominano il Castello di Rechtenthal, ai piedi del Monte Roen, la vetta più alta dell’area di Tramin-Termeno con i suoi 2.116 metri. Qui, su suoli di origine sedimentaria marina ricchi di calcare e attraversati da correnti d’aria fresca provenienti anche dal vicino torrente Inferno, le pendenze arrivano fino al 60 per cento. Il risultato è un Gewürztraminer che si discosta

dall’immaginario più consueto del vitigno, proponendo uno stile moderno e dinamico, giocato su freschezza, leggerezza e note agrumate che invitano al sorso. L’esposizione, l’elevata escursione termica, la forte pendenza e il suolo ghiaioso – molto diverso da quello argilloso del vicino Vigna Kolbenhof, distante appena 300 metri – contribuiscono a definire un nuovo traguardo espressivo. La vinificazione avviene in grandi botti di legno, con affinamento di 24 mesi sui lieviti fini. Prezzo 30 euro.



Dal 2020 Martin Foradori Hofstätter lavora anche sul fronte del vino dealcolato, affrontando apertamente critiche e scetticismi. A cinque anni di distanza, il segmento è ormai al centro di un interesse globale, sostenuto da dati di consumo in crescita. In un contesto in cui l’assunzione di alcol diminuisce per ragioni di salute, stile di vita e normative stradali, la cantina rilancia con una proposta premium: Dr. Fischer Zero Riesling Sparkling, ottenuto al 100 per cento da Riesling Kabinett. L’obiettivo è dimostrare che l’assenza di alcol non esclude qualità ed eleganza.

Pensato per chi non beve o non può bere alcolici, è ideale come aperitivo o in abbinamento ad antipasti, piatti di pesce e cucina asiatica. Prezzo 17 euro.

Infine per chi pensa più all’aperitivo o al dopocena, un Vermouth di grande livello, prodotto e imbottigliato per Hofstätter a Casale Monferrato su ricetta di The Spiritual Machine, disponibile sull’e- shop dell’azienda al prezzo di 48 euro per la bottiglia da 75 cl.