Kilchoman, compleanno di torba

Il paragone può far sorridere, ma non è il caso di fermarsi alla matematica. Certo, se si considera Glenturret, la più antica distilleria attiva di Scozia, fondata nel 1763, i vent'anni di attività della piccola Kilchoman sono un nulla. Eppure, in due decenni la distilleria aperta nel 2005 su Islay da Anthony Wills ha cambiato la storia dei torbati.

Spieghiamo. L'isola di Islay, Ebridi interne, è il Bengodi del single malt torbato: da qui provengono i nomi mitici della categoria, da Lagavulin a Laphroaig, da Caol Ila ad Ardbeg. Dalla chiusura di Port Ellen negli anni '80, tutto sull'isola era rimasto come cristallizzato, fino appunto all'apertura di Kilchoman, che con il suo stile «contadino» e autarchico (parte dell'orzo utilizzato è coltivato proprio nei campi intorno alla distilleria) ha ridato linfa all'industria locale, aprendo la via a nuovi investimenti come la neonata Ardnahoe, la rediviva Port Ellen e Portintruan, di prossima apertura.

Insomma, tutti buoni motivi per celebrare i vent'anni di un whisky che ha avuto subito grande successo tra gli appassionati. Torba evidente ma mai aggressiva, ottima materia prima, invecchiamenti intelligenti in barili di qualità: Kilchoman si è ritagliata una bella fetta di fan, che oggi possono godersi 5 edizioni limitate per l'anniversario (tra cui un 18 anni, tra i rilasci più vecchi della distilleria) e soprattutto un nuovo 13 anni.

Si tratta di una special edition che invecchia in botti ex bourbon classiche, in barili più piccoli e attivi chiamati «octave» e in botti ex Calvados: il risultato è un mix avvolgente di note cerealose, fumo dolce, torta di mele e pere e un agrume multiforme che si lega al cacao e al sale in un finale estremamente godurioso.

Un ottimo esempio di come non servano necessariamente i secoli per costruire uno stile solido e una reputazione cristallina nel mondo ferocemente concorrenziale del whisky. Li distribuisce in Italia Fine Spirits.

Kilchoman 13 yo, 50%, 109 euro