Langosteria apre il suo primo bar

Ha aperto lo scorso novembre la nuova sede di Langosteria in zona Montenapoleone, inaugurazione di cui avevamo già parlato su queste pagine. Oggi torniamo sul progetto per soffermarci su una delle novità più interessanti del locale: Ally’s Bar, primo spazio interamente dedicato alla mixology per il gruppo guidato da Enrico Buonocore, founder e CEO del brand, che contribuisce a rendere l’indirizzo del Quadrilatero un unicum nel suo genere.

Ally’s Bar occupa il sesto piano dell’edificio (al quinto si sviluppa il ristorante vero e proprio, mentre al quarto troverà presto posto PEPE, altro format del gruppo) e già nel nome rende omaggio ad Alessandra Maestroni, moglie di Buonocore e appassionata di cocktail di alta scuola. L’ambiente è raccolto e confortevole, con una terrazza che si affaccia sullo skyline milanese e cattura subito l’attenzione. Una scala dalle linee morbide e organiche lo collega al ristorante sottostante, ma il bar è pensato per avere una propria autonomia. Si può passare per un drink prima o dopo cena, oppure sceglierlo come unica destinazione della serata.

La drink list alterna grandi classici e proposte signature, tutte costruite a partire da materie prime di alto livello. A firmarla è il bar manager Stefano Agostino, che ha dato vita a una carta dalla fisionomia netta, orientata all’essenzialità del gusto. Tra le creazioni spiccano Pomodoro Mezcal, Dirty Martini e Martini Arabica, oltre a La Chica, versione analcolica dello Spicy Margarita simbolo di Langosteria. Non manca La Vie en Rose, cocktail storico della casa a base di Champagne rosé, rosolio e rosa damascena. «La carta dei drink – racconta Agostino – nasce seguendo la stessa filosofia della cucina di Langosteria: un approccio essenziale e contemporaneo, fondato su sapori riconoscibili e autentici. Lavoriamo con un team solido e strutturato per costruire un’esperienza curata in ogni dettaglio. L’obiettivo è semplice: non fare lezioni, ma far stare bene una clientela milanese e internazionale in una location davvero particolare».

Accanto ai cocktail, Langosteria Ally’s Bar propone anche un menu food dedicato, pensato per accompagnare l’esperienza al bancone senza tradire lo spirito del brand. Tra le proposte: il CRABDOG con King Crab e guacamole, il toast con gamberi rossi e foie gras, le Ally’s French fries con ketchup artigianale. In carta compaiono anche le Olive Ascolane firmate PEPE, anticipazione del prossimo progetto del gruppo.

La squadra di Langosteria Montenapoleone è guidata da Jacopo Dedori, head of operations, insieme agli executive chef Domenico Magistri e Tommaso Garofalo e ai restaurant manager Bruno Rago e Niccolò Faedi.

Fondata nel 2007 da Enrico Buonocore, Langosteria conta oggi sedi a Milano, Parigi, Paraggi e St. Moritz, ed è al lavoro su nuove aperture previste a Londra e Porto Cervo, con Miami all’orizzonte.

In questi anni il gruppo si è affermato come uno dei marchi più solidi e riconoscibili della scena gastronomica milanese, grazie a una cucina di mare raffinata e contemporanea, basata su ingredienti selezionati da tutto il mondo, e a un’atmosfera elegante ma mai rigida, diventata un riferimento per il settore.

Langosteria Montenapoleone è in corso Matteotti 9. Tel. 0276018167. Sito web www.langosteria.com