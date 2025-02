Un libro racconta il miracolo di Condividere

Da sinistra Ferran Adrià, Federico Zanasi e Dante Ferretti

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato lo chef più influente della scena gastronomica degli ultimi decenni, colui che ha cambiato la cucina, Ferran Adrià, a presentare ieri, sul palco di Identità Milano, il congresso di cucina d’autore che ha inaugurato la sua ventesima edizione, il progetto editoriale della casa editrice Topic. Un volume dedicato a un ristorante che, nel suo piccolo (ma nemmeno tanto) ha cambiato a sua volta la gastronomia a Torino, Condividere, di cui Adrià è stato l’ispiratore.

Condividere è il ristorante aperto a fine 2018 dal Gruppo Lavazza alla Nuvola, il quartiere generale della grande azienda di caffè nel quartiere Aurora che gli stessi Lavazza hanno contribuito a rigenerare. L’idea generale di cucina è ispirata al pensiero di Adrià stesso ma a mandare avanti la baracca è il bravo Federico Zanasi, che ha conquistato una stella Michelin fin dal 2020, poi da allora sempre confermata. Il ristorante è piuttosto originale, il décor quasi cinematografico è non a caso pensato dallo scenografo premio Oscar Dante Ferretti, un bancone consente di mangiare guardando la cucina in azione, cosa che oggi è piuttosto comune ma sei anni fa era decisamente innovativa, non ci sono tovaglie e le posate sono usate lo stretto indispensabile, la proposta è essenziale e perfino ironica, pensata come mantenimento della promessa contenuta nel nome del locale: condividere, appunto. E i dolci sono serviti in un salottino a parte, rendendo il pasto dinamico e perfino spassoso.

Tutto questo è raccontato nel volume “Condividere”, che dà il senso del ritmo, delle idee visionarie e del gusto per il divertimento propri di un’idea di ristorazione aperta al mondo e che di per sé costituisce un antidoto alla crisi del fine dining di cui molti parlano: ma la crisi è solo per chi non ha indee. Il libro è immersivo, ha bellissime foto, testi coinvolgenti, è scandito dai momenti della giornata come si stesse all’interno della cucina e infine raccoglie 45 ricette create da Zanasi. Il progetto editoriale si occupa anche del contesto storico e culturale del ristorante, della sua identità fortemente radicata nella città di Torino, con una visione internazionale e i personaggi che hanno contribuito a dargli vita e forma. Primi tra tutti, la quarta generazione della famiglia Lavazza, artefice di questo ambizioso progetto in cui vivere un’esperienza di condivisione di idee, di cultura e di cibo, caratterizzato da una grande propensione all’innovazione e alla bellezza. Il libro sarà disponibile a giugno in tutte le librerie e negli store online al prezzo di 49 euro. Da ieri sono disponibili 500 copie in edizione limitata, numerate e autografate dallo chef Federico Zanasi, preordinabili su https://www.preorder.topicedizioni.it/condividere/.

Topic, nata all’incirca un anno fa su iniziativa di Marco Bolasco, significa letteralmente “argomento” ed è una casa editrice dedicata a testi non-fiction di approfondimento.

In catalogo trovano posto pubblicazioni di carattere gastronomico, tecnico, scientifico e divulgativo: testi come spunti di crescita personale e culturale, attraverso prospettive inedite e firme autorevoli del panorama italiano e internazionale. Testi di qualità, senza barriere di genere o settore, che possano avere un valore morale o pratico per i lettori.