Moët&Chandon ritorna in Formula 1

Ascolta ora 00:00 00:00

Moët&Chandon torna a scaldare i motori e diventa maison di Champagne ufficiale della Formula 1 nell’anno del 75° anniversario della categoria. Si tratta in realtà di un ritorno: dal 1950, il marchio ora di LVMH ha fatto parte delle celebrazioni di campioni leggendari come Sir Jackie Stewart, Ayrton Senna, Niki Lauda, Alain Prost, Mika Häkkinen e Michael Schumacher. Anzi, è proprio con questa maison che ha avuto inizio il rito del festeggiamento con una bottiglia di Champagne dopo la vittoria in una gara automobilistica. Dopo aver trionfato nella 24 Ore di Le Mans del 1967, Dan Gurney si trovò in mano una Jeroboam di Moët & Chandon e, in un momento di euforia, la agitò spruzzando la folla. Un gesto istintivo, non programmato, che creò senza volerlo una nuova tradizione di questo sport. Moët & Chandon animerà nuovamente i festeggiamenti sul podio, quando i primi tre piloti e il team vincitore brinderanno al loro successo in ogni singolo gran premio.

Ma la relazione tra Moët&Chandon e gli sport motoristici risale ancora più indietro nel tempo, al 1936, quando Tazio Nuvolari, dopo aver vinto la Coppa Vanderbilt, sorseggiò Champagne da una Jeroboam di Moët&Chandon. Poi nel 1950 nacque il legame con la Formula 1 e in particolare con il Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, situato nel cuore delle Ardenne, e quindi il gran premio più vicino al terroir della regione della Champagne. La maison sarà title partner al Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix 2025. Conosciuto per le sue curve leggendarie, l'imprevedibilità e i paesaggi mozzafiato, Spa è uno dei circuiti più ammirati dai piloti di Formula 1 e dagli appassionati di questo sport. Spa-Francorchamps ha fatto anche parte del primissimo calendario del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 nel 1950, una gara disputata il 18 giugno come quinto gran premio della stagione e vinta dal leggendario Juan Manuel Fangio il 18 giugno di quell'anno. Solo due settimane dopo, Fangio trionfò nuovamente al Gran Premio di Francia, tenutosi sul circuito di Reims-Gueux nella Champagne - una gara storica, a cui assistettero due appassionati locali di corse automobilistiche, Paul Chandon-Moët e suo cugino, il conte Frédéric Chandon de Briailles. Dopo la gara, in un momento simbolico di celebrazione condivisa, accolsero Fangio allo Château de Saran nella tenuta Moët & Chandon per un brindisi privato in onore della sua vittoria.

“Siamo onorati ed entusiasti – dice Sibylle Scherer, CEO e Presidente di Moët&Chandon - di tornare a essere lo Champagne ufficiale della Formula 1, celebrando una storia condivisa di trionfi collettivi e dedizione fin dagli anni Cinquanta. Onoriamo lo straordinario lavoro di squadra, la precisione illimitata e la ricerca dell'eccellenza che guidano gli sport motoristici e il nostro mestiere. Questa collaborazione è un omaggio all'unità e ai successi comuni di piloti ispiratori, dei loro team dedicati e della comunità globale che li sostiene. Mentre Moët&Chandon sale ancora una volta sul podio, continuiamo con orgoglio a creare momenti di festa che appartengono a tutti coloro che sono impegnati in questo incredibile viaggio”. Molto felice anche Stefano Domenicali, Presidente e CEO di Formula 1: “La tradizione di brindare sul podio è uno dei momenti più iconici del nostro sport e siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto a Moët&Chandon come Champagne Ufficiale della Formula 1.

Questa partnership celebra la storia, l’emozione e l'eccellenza che legano la Formula 1 e Moët&Chandon, in un connubio perfetto di prestazioni e raffinatezza in un anno davvero speciale che ci vede celebrare il nostro 75° anniversario. Il ritorno di Moët & Chandon sul podio rafforza ulteriormente il legame della nostra innovativa partnership con LVMH e non vediamo l'ora di brindare insieme a questa straordinaria collaborazione”.