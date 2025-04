La rivoluzione di Sandra e Andrea dice 142

Ascolta ora 00:00 00:00

142 Restaurant, punto di riferimento della gastronomia milanese, intraprende un nuovo capitolo che celebra il cambiamento come motore di crescita continua. Con l’arrivo di Andrea Zazzara come nuovo chef, il ristorante attraversa un momento di evoluzione che arricchisce la sua essenza e rende la sua proposta ancora più interessante. L’autenticità e la qualità che hanno sempre contraddistinto il locale rimangono al centro di questa trasformazione, che punta al futuro mantenendo salda la sua identità.

Dal settembre 2019, 142 Restaurant in corso Colombo 6 è il progetto di Sandra Ciciriello, già socia di Viviana Varese. Una donna che ha saputo trasformare la sua passione per la cucina e l’ospitalità in una realtà vibrante e accogliente. Per Sandra, il ristorante non è solo un luogo dove mangiare, ma un ambiente che riflette le sue radici e il suo amore per il prodotto, dove la cucina diventa un'arte che va oltre il semplice nutrimento. Nonostante il cambiamento in atto, Sandra continua a essere la guida e l’anima del ristorante, sempre pronta a offrire un’accoglienza che racconta di passione, ricerca e qualità. “142 – spiega Ciciriello - è nato dal desiderio di condividere passione, autenticità e qualità. Con l’arrivo di Andrea Zazzara, questo sogno si arricchisce di nuove visioni: la sua cucina ci insegna che evolversi non significa cambiare rotta, ma percorrerla con uno sguardo nuovo, restando fedeli alla nostra identità. Credo nei giovani e nella forza delle nuove energie: scoprire il loro talento è una delle parti più belle del mio lavoro”.

Andrea Zazzara, giovane chef abruzzese classe 1990, arriva a 142 con un bagaglio ricco di esperienze prestigiose, tra cui collaborazioni con ristoranti stellati come il Nerua di Bilbao. La sua cucina è un’armonia di sapori bilanciati con maestria, e porta in tavola piatti che raccontano le stagioni e il territorio attraverso ogni ingrediente. Con una forte attenzione alla sostenibilità e al riutilizzo creativo degli scarti, Zazzara arricchisce l’offerta di 142 con una cucina che si propone di sorprendere, emozionare e che punta a evolvere con il tempo.

Con l’arrivo dello chef Andrea Zazzara, la cucina di 142 si rinnova con uno stile più essenziale, autentico e raffinato, capace di emozionare al primo assaggio. I suoi piatti raccontano una filosofia che unisce tecnica e istinto, valorizzando la materia prima con rispetto e creatività. Creazioni come il Risotto al siero di kefir o la Linguina con brodo di lische, peperone verde e polvere di alloro sorprendono per equilibrio e originalità. La sua cucina gioca con contrasti armonici, stagionalità e ricerca, offrendo una visione contemporanea che non perde mai di vista l’autenticità del gusto.

Questa nuova identità culinaria diventa il cuore pulsante di 142, arricchendo l’esperienza gastronomica dell’intera giornata senza snaturare l’anima del locale. Dalla colazione - con proposte che spaziano dai croissant francesi a piatti salati come il Sandwich con roastbeef di mora romagnola - fino all’aperitivo, ogni momento è curato nei dettagli. L’offerta serale si completa con cocktail iconici, una selezione ricercata di gin e vini pregiati e piccoli assaggi firmati dallo chef.

142

Restaurant è in corso Cristoforo Colombo, 6. Tel 0247758490, aperto dal martedì al venerdì dalle 8 alle 15,30 e dalle 18 alle 23, il sabato orario continuato dalle 8 alle 23, la domenica dalle 8 alle 15, chiuso il lunedì