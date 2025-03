Spaghetto giallo Eataly di Cracco e Alta Langa Fontanafredda

Ascolta ora 00:00 00:00

Le bollicine Pinot nero e Chardonnay di un'Alta Langa Limited edition Fontanafredda, questa settimana sullo «Spaghetto giallo di Cracco», impiattato da lui stesso. En plein air allo Smeraldo Food&Pizza Theatre in Piazza XXV aprile a Milano, per raccontare che quella griffata Eataly diventa la pasta ufficiale delle sue cucine: dal ristorante e bistrò «Cracco», in Galleria Vittorio Emanuele a «Cracco Portofino» e a «Terra by Carlo Cracco», collaborazione inaugurata all'interno di Eataly Londra a novembre '24. In pentola finiranno spaghetti e super spaghettoni, rigatoni, paccheri, tortiglioni, penne rigate e vesuvio realizzati dal Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano con grano duro 100 per cento italiano, lenta essiccazione e trafile in bronzo. E così, partendo dalla ricetta esclusiva Spaghetto Eataly, datterino abbrustolito e germogli di basilico, Cracco (nella foto) promette di ideare le ricette giuste per valorizzare le paste di grano duro. «Da chef - assicura -, la ricerca di ingredienti di alta qualità è alla base del processo creativo che dà vita ai piatti e sono felice di iniziare questo nuovo percorso con Eataly». Da aprile, la speciale ricetta al debutto a Milano sarà lo «Spaghetto giallo di Cracco» con vellutata di datterino giallo, estratto di pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino dop, scorza di limone e basilico fresco. Ad accompagnarlo i due dolci già firmati dallo chef: il «Lingotto alla nocciola», uno chantilly al caramello salato e cuore morbido alla nocciola e il «Tronchetto al lime e frutti rossi», una mousse leggera di mascarpone al profumo di lime e cuore di frutti rossi. Una collaborazione, quella tra Eataly e Cracco, che ha da poco visto nascere anche lo spaghetto alla chitarra Eataly in limited edition by Carlo Cracco, distribuito in tutti i punti vendita in Europa e in Nord America.

«Un formato - assicurano - adatto per accogliere sughi ricchi come quello della ricetta che lo chef ha voluto suggerire imprimendo il suo personale signature sulla confezione della pasta e invitando tutti a cimentarsi a casa nella realizzazione di un piatto semplice, ma non scontato; in equilibrio tra tradizione e creatività».