La classifica delle tagliatelle all'uovo: quali comprare al supermercato

Pasta e Italia un connubio indissolubile. Eppure se con gli occhi del mondo qualsiasi tipo purché cotta "al dente" è perfetta, non si può dire altrettanto per noi italiani che sappiamo, avendo fatto pratica fin da piccolissimi, riconoscerne sapori e sfumature e soprattutto qualità. Discorso a parte, e ancora più, "rigido" per quanto riguarda la pasta all'uovo, un vero must, soprattutto nel formato tagliatelle, considerate fino a qualche anno fa il "piatto della domenica" che evocano ricordi di farina, uova, e grandi mattarelli, e delle sfoglie stese con maestria e paziente che diventavano poi le vere regine del pranzo domenicale.

I tipi commerciali

Difficilmente ora si passano le domeniche a fare la pasta, almeno non tutti, ma per fortuna le tagliatelle all'uovo, anche se non sono impastate con le nostre mani, possono essere gustate tutti i giorni. Nei supermercati ci sono moltissime marchi che assicurano un'alta qualità e un sapore unico, pronte per essere condite con qualsiasi tipo di sugo o mangiate semplicemente solo con un filo d'olio o di burro per gustarne la vera essenza.

Parlando di queste regina della pasta all'uovo, Altroconsumo ha condotto un'indagine mettendo "alla prova" 15 diversi marchi valutati secondo diversi fattori, tra cui la qualità della materia prima, la consistenza e il gusto. Ma non solo, i diversi marchi sono stati poi assaggiati da due chef in due versioni diverse, senza condimento e al sugo di pomodoro e poi giudicate in base all'aspetto alla tanuta alla cottura, la facilità di distacco a cinque minuti dalla scolatura, il nervo (cioè lo sforzo per tagliarla con i denti), la collosità e l’assorbimento del condimento. La scelta dei marchi è avvenuta in base al volume delle vendite nella grande distribuzione secondo i dati Circana aggiornati a luglio 2023.

Luciana Mosconi

Ottimo risultato per il marchio Luciana Mosconi che ha totalizzato 69 punti su 100, attestandosi al primo posto. Le sue tagliatelle all'uovo: " Escono a testa alta dalle prove di laboratorio - affermano gli esperti di Altronconsumo - con un livello di micotossine tra i più bassi, assenti i pesticidi, zero impurità e numero di uova utilizzate alto (sette per kg di semola). Prova cottura e assaggio superata con un voto medio ".

Belli Pastificio Artigianale

Al secondo posto, con 68 punti su 100, quindi con un minimo distacco dal primo, le tagliatelle all'uovo del Pastificio Artigianale Belli, con voti molto alti: " Soprattutto nella analisi su impurità e pesticidi. Bene anche la prova d'assaggio, con tre punti su cinque ".

De Cecco

Al terzo posto, ma pur sempre sul podio, le tagliatelle all'uovo De Cecco. Secondo le analisi di Altroconsumo e gli assaggi degli chef, hanno ottenuto 66 punti su 100, con una buona qualità a un prezzo vantaggioso. " Ottimi risultati nelle prove di laboratorio e numero di uova utilizzate per kg di farina sopra la media (sei uova). Ottima la tenuta di cottura e buona la consistenza, ma il sapore non entusiasma ".

La classifica totale

Le tagliatelle migliori dal quarto al quindicesimo posto:

4. Barilla (65/100); 5. Coop (64/100); 6. Le Mantovanelle (62/100); 7. La Pasta di Camerino (59/100); 8. Tre Mulini Eurospin (59/100); 9. Selex (59/100); 10. Divella (58/100); 11. Granoro (58/100); 12. Dallari (54/100); 13. Conad (51/100); 14. Carrefour Original (49/100); 15.

(48/100).