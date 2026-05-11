A TuttoFood il culto del bere e la "Mixology Experience 2026"

Un appuntamento, questa settimana. Perché da oggi a giovedì, all'interno di «Tuttofood» alla Fiera di Rho-Pero torna «Mixology Experience», il più importante appuntamento interamente dedicato al mondo del beverage. Quinta edizione nel Padiglione 6, in una posizione ancora più centrale rispetto al passato, seguendo il progetto di Bartender.it e all'interno di una manifestazione che supererà i 100mila visitatori. Una collocazione, spiegano gli organizzatori, non è solo scelta logistica perché racconta un'evoluzione di mercato, con il beverage non più categoria accessoria del food, «ma una leva strategica per generare valore, marginalità, esperienza e identità di consumo». Per Luca Pirola, ideatore e organizzatore, «Mixology Experience, diventa il luogo in cui il beverage dialoga con la distribuzione, con la ristorazione, con l'export, con il turismo e con la cultura gastronomica». Tema centrale dell'edizione 2026, il «Beverage pairing», inteso «non come semplice abbinamento tra cibo e drink, ma come nuovo linguaggio dell'ospitalità contemporanea». E per questo, spiega Pirola, «la domanda da cui partiamo è volutamente semplice: cosa mangio mentre bevo? Ma dietro questa domanda si apre una sfida culturale, gastronomica ed economica: per anni il pairing è stato associato quasi esclusivamente al vino, oggi invece l'evoluzione del bere miscelato, degli spirits, delle fermentazioni, degli analcolici premium, dei low alcohol, della birra gastronomica e dei drink funzionali sta ampliando radicalmente il campo. Il pairing diventa uno strumento per costruire esperienze: non più il drink come accessorio, ma il beverage come parte integrante del percorso gastronomico».

Il programma 2026 si svilupperà tra Main Stage e Main Bar Arena dove sono in programma gli appuntamenti con ristoranti, chef, bartender e sommelier.

Tra questi: Beverage Pairing by Ceresio 7, con lo chef Elio Sironi e Davide Corazza; Beverage Pairing by Moebius, con lo chef Enrico Croatti, Giovanni Allario e Lubna; Beverage Pairing by Casa Camperio, con Roberto Conti e Andrea Lascatti Busato; Beverage Pairing by Acanto, con Matteo Gabrielli e Daniele Celli; oltre a Beverage Pairing con Horto, Ricci Osteria, Il Moro, Locanda Sempione, Ristorante Silvestro e Rubacuori di Château Monfort.