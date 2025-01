Whisky, arriva il manuale definitivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Come si degusta un Whisky? E che differenza c’è tra Whisky e Whiskey? Quando si parla di questo prodotto, legato al processo di distillazione, sono ancora tante le cose che non si conoscono, a meno che non si è degli esperti. Nel libro “WHISKY Mania. L’affascinante viaggio di un distillato dalla Scozia all’Italia” (Trenta Editore, 178 pagine, 20 euro) Franco Gasparri guida appassionati, consumatori e operatori del settore in un viaggio che parte dalla Scozia, patria del Whisky, e che si sviluppa in un percorso affascinante attraverso le distillerie di tutto il mondo. Compresa l’Italia, Paese dove il settore è in forte crescita e incontra l’interesse del pubblico di appassionati. Il volume si propone di insegnare a riconoscere i vari tipi di Whisky, a sceglierli, a gustarli e ad abbinarli in miscelazione e in cucina. La prefazione è stata curata da Marco Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera e curatore di Barfly, longeva rubrica dedicata a spiriti e cocktail.

Franco Gasparri è uno dei più grandi esperti di distillati. Ha iniziato la sua carriera come barman, lavorando in locali prestigiosi da Milano a Cortina d’Ampezzo, fino ad arrivare a Londra e New York. Le sue esperienze lo hanno portato ad apprendere le tecniche e i segreti del mondo degli spiriti, la posizione di ambassador per la United Distillers gli ha fatto conoscere a fondo la categoria e l’incontro con le persone giuste gli ha permesso di sviluppare particolari competenze sul mondo del Whisky. Dal 2010 è stato nominato The Keepers of the Quaich, prestigiosa associazione scozzese. Nel 2021 crea The Art Collection, una linea di bottiglie di Single Malt Scotch Whisky da lui selezionate, uniche e in edizione limitata bramate dai collezionisti.

All’interno del libro c’è anche una sezione dedicata alle ricette in abbinamento a differenti Whisky, per dimostrare che è possibile pasteggiare con questo distillato, avvicinandosi al prodotto sempre con un atteggiamento responsabile. Tra le ricette c’è il Plin di tonno in brodo dashi, abbinato a un Linkwood 10yo Speyside Single Cask no.136, invecchiato in una botte ex Bourbon refill.

Trenta Editore è stata fondata da Barbara Carbone nel 2004 con lo scopo di diffondere la cultura del cibo con emozione e passione ma anche in modo innovativo. Non a caso il primo libro edito, Gli Chef del Vino, raccontava per la prima volta l’ingresso dell’alta ristorazione nelle aziende vinicole italiane: il successo è stato immediato. Da allora il catalogo della casa editrice si è ampliato di collana in collana fino a diventare un vero e proprio hub di cultura del cibo in ogni sua forma. Trenta Editore si rivolge a un pubblico curioso, che ama la buona tavola, ma anche le storie e i percorsi che ne sono alla base.

Cinque le collane editoriali: 30 Gourmet che racconta i volti e i piatti che hanno fatto grande la cucina italiana e internazionale; 30 Assaggi che propone ricettari curiosi, freschi, capaci di stimolare idee da portare in tavola; 30 Spunti che analizza prodotti e percorsi nel territorio; 30 Storie, che propone romanzi e racconti da leggere per vivere il cibo da un diverso punto di vista; e 30+1, che raccoglie testi creativi e sorprendenti.