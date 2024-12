Zacaffè, arriva il caffè di Zara

Ascolta ora 00:00 00:00

Un caffè da Zara. Ha aperto a Madrid un paio di settimane fa la prima caffetteria Zacaffè, aperta da Inditex in un negozio per uomo del celebre marchio spagnolo di moda, in calle de Hermosilla al numero 14, nell’elegante quartiere di Salamanca. Esistono già altri caffè in degli store Zara nel mondo, ad esempio a Parigi, Dubai e Lisbona, ma in tutti questi casi si tratta di bar e pasticcerie che hanno aperto uno spazio “in concessione”. Nella capitale portoghese, ad esempio, la pasticceria Castro vende i suoi pasteis de nata nel grande negozio in praca do Rossio. Nel caso madrileno invece si tratta di un’apertura pilota per un marchio appartenente allo stesso gruppo Zara che potrebbe presto diffondersi in tutto il mondo, anche se solo nei locali “speciali” e comunque adatti. L’idea infatti è quella di rendere gli Zacaffè parzialmente indipendenti dalla boutique, con una propria identità e un design dedicato.

Nel caso del locale di Madrid, che io ho visitato qualche giorno fa, si tratta di un locale posto all’ingresso del negozio, ma da esso svincolato. Il locale è stato disegnato da Art Recherche et Industrie, dell’artista e creativo Ramdane Touhami, che ha scelto in questo caso di citare l’architettura mudejàr: colori caldi, mattoni a forma di quadrifoglio che si rifanno alla vicina Casa Àrabe. Il vasellame personalizzato è esteticamente coerente con questa scelta. In ognuna delle prossime aperture (per ora sono previste solo quelle di Tokyo e Seul) il décor sarà in relazione con lo spirito del posto, superando l’estetica da non-luogo tipica delle grandi catene di abbigliamento.

Quanto alla proposta, si tratta di una caffetteria specialty, quindi contemporanea, che va oltre la tradizione italiana dell’espresso e punta sulla materia prima di alta qualità (in questo caso i chicchi arrivano dalla Colombia) lavorata con estrazioni di ogni genere, compreso il filtro, che dà vita a caffè più lunghi e aromatici, adatti per una pausa rilassata. L’idea però non è quella di spingere troppo sulla divulgazione di questo stile di caffè, come spesso avviene nelle caffetterie specialty, popolate da folle di coffee-lover spesso vogliosi di conoscere tutto della provenienza e delle caratteristiche del caffè che si apprestano a bere. Si tratta pur sempre del bar di un negozio di abbigliamento, che ha lo scopo più di fornire un momento di pausa durante lo shopping che di fare qualità. All’occorrenza però i baristi sono ben contenti di dare qualche informazione in più: io ho chiesto e ho ricevuto risposte esaurienti. In ogni caso a selezionare i caffè sono quelli di Waco Coffee, un’azienda che ha sede in Galizia, a La Coruna, nella zona in cui Zara nacque esattamente 50 anni fa, nel dicembre del 1974, dall’intuizione di Amancio Ortega: il primo negozio aveva sede a Artejio. “Il nostro – mi dicono - è un caffè specialty pensato per tutto il mondo. Abbiamo anche individuato un paio di caffè dolci, uno con note di caramello e l’altro di ciliegia, che si sposano molto bene con il latte”.

Il menu comprende l’espresso a 2,50 euro, l’americano a 2,70, il filtro realizzato con il batch brew e il flat white a prezzi superiori, il “latte” in tre misure, da 2,90 a 4,90 euro.

Ci sono anche altre bevande calde (matcha latte, chai latte, golden milk, infusi vari, c’è anche un christmas choco) e della viennoiserie prodotta da una pasticceria madrilena: pochi pezzi ma buoni: croissant (a 3 euro), pain au chocolat (3,50), kouign-amann (3,90), la “palmera”, che altro non è che la versione alla francese del nostro ventaglio, in una versione però più caramellata e croccante. Buono, davvero. Punto debole, non ci sono bagni. Bisogna inoltrarsi nei meandri della boutique per poi scoprire, come nel mio caso, che gli “aseos” sono fuori servizio.