Morto l'Aga Khan, il principe icona della Costa Smeralda

Karim Aga Kha, leader spirituale dei mussulmani ismailiti, imprenditore e filantropo tra i più ricchi al mondo

Se n'è andato all'età di 88 anni a Lisbona Karim Aga Khan, il coi nome era entrato nell'uso comune come simbolo di enorme ricchezza. Era un principe ismailita, a capo di una comunità di 12 milioni di persone, sparsi soprattutto in India e Pakistan. A darne notizia una nota.

Un uomo diventato simbolo

"Sua Altezza il principe Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49esimo Imam ereditario dei musulmani sciiti ismailiti e diretto discendente del profeta Maometto (pace sia con lui), è deceduto pacificamente a Lisbona il 4 febbraio 2025, all’età di 88 anni, circondato dalla sua famiglia" spiega la nota. Il titolo di "Sua Altezza" gli era stato conferito dalla Regina Elisabetta nel 1957.

Chi era l'uomo

Era nato a Ginevra nel 1936, per molti anni ha vissuto a Nairobi per poi formarsi in Svizzera, nel prestigioso Istituto Le Rosey e la laurea ad Harvard, nel 1959. Grande appassionato di cavalli, da giovane rappresentò l’Iran ai giochi olimpici di Innsbruck. Il primo matrimonio con Begum Salimah Aga Khan, da cui ha avuto tre figli. Divorziò da lei nel 1995 per poi risposarsi con Gabriele Renate Thyssen.

Il suo "gioiello", la Costa Smeralda

Il suo nome è però legato soprattutto alla nascita della Costa Smeralda come luogo di culto per il turismo mondiale. Grazie al suo impegno nel 1962 comprese che quei 1800 ettari di terra in Gallura sarebbero diventati un sogno per molti. Un territorio, quello della Sardegna legatissimo a lui come ricordano oggi.

"Karim Aga Khan è l’uomo che, insieme ad altri investitori stranieri, avrebbe poi dato forma e sostanza a quella che ancora oggi è una delle mete più celebri del turismo internazionale d’élite. Con il sostegno di alcuni esponenti della politica locale, come il consigliere regionale Giovanni Filigheddu di Arzachena, il gruppo cominciò a gettare le basi di un progetto pionieristico senza precedenti in Italia. Le acque cristalline, la sabbia bianca e le rocce modellate dal maestrale si apprestavano così a diventare gli elementi fondanti di una destinazione che avrebbe fatto la storia del turismo mondiale".

La compagnia aerea

L'anno dopo l'altro tassello la findazione della compagnia aerea Alisarda, poi divenuta Meridiana, ora mon più esistente ma che all'epoca era fondamentale per portare il turismo nel posto. Ma il suo percorsò non si fermò a questo, con la costruzione dell'dell’aeroporto di Olbia-Costa Smeralda nel 1969 e lo Yacht Club Costa Smeralda. Fu il primo tra i musulmani a ricevere il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana dal presidente della Repubblica Giovanni Leone, diventando poi Cavaliere del Lavoro nel 1988.

Ricco, anzi ricchissimo

La sua ricchezza divenne leggendaria tanto da diventare un modo di dire quando si definisce un uomo particolarmente facoltoso.

Il suo impero viene stimato in oltre 13 miliardi soldi che però in buon parte attraverso Aga Kahn Development Network, ha donato per attività benefiche. Dal Bangladesh all’Afghanistan, si è occupato di aiutare i ragazzi nell'istruzione, creando abitazioni e sostenendo le cure e la sanità. Verrà sepolto a Lisbona.