Addio a Ben Lanzarone, compositore di "Happy Days" e "The Love Boat". Aveva 85 anni

Se n'è andato venerdì 16 nella sua casa di Los Angeles all'età di 85 anni per un cancro ai polmoni, il compositore Ben Lanzarone. Sue le iconiche sigle di molte famose serie tv, da Happy Days The Love Boat. L'annuncio è stato dato dalla famiglia con un comunicato.

La sua carriera

Era nato il il 28 ottobre 1938 a New York come Benjamin Anthony Lanzarone, fin da piccolo ha sempre avuto una grande passione per la musica tanto da diplomarsi alla famosa High School of Music and Art di New York, conseguendo poi un doppio master alla Manhattan School of Music. Aveva iniziato la carriera come pianista classico, per poi passare al mondo della musica leggera quando iniziò a lavorare con il cantautore Bob Crewe e il compositore Charles Fox.

L'unione sentimentale e lavorativa

Con la moglie l'attrice e cantante Ilene Graff con cui è rimasto insieme per 46 anni, ha avuto una proficua collaborazione anche professionale che ha spaziato tra le musiche di Broadway, cinema, concerti, registrazioni e una nomination ai Grammy per il loro album del 2003, Baby's Broadway Lullabies.

Nel campo del teatro e soprattutto sui prestigiosi palchi, di Brodway ha diretto grandi musical. Uno tra tutti è stato direttore musicale della produzione originale del musical Grease dal 1972 al 1980. In contemporanea il sodalizio con i più grandi produttori televisivi come Aaron Spelling e Douglas S. Cramer, che ha dato vita a iconiche colonne sonore per Dynasty e Love Boat, per le serie Vegas, Matt Houston, I Colby, Hotel e Mr. Belvedere.

Per le case di produzione dirette da Thomas Miller, Edward Milkis e Bob Boyett, ha composto le musiche degli episodi di Happy Days, Laverne & Shirley e Mork & Mindy. Per questo suo grande lavoro ricevette nel 1986 il prestigioso Most Performed Composer Award dell'Ascap, l'American Society of Composers, Authors and Publishers.

Il grande amore per il pianoforte

Nonostante il grande successo per le sigle tv, durante tutta la sua vita non ha mai abbandonato l'amore per il pianoforte con cui aveva iniziato la carriera. È stato in in tournée con artisti del calibro di Frank Sinatra, Art Garfunkel, Mary Travers, Anthony Newley, Petula Clark, Lainie Kazan e Mason Williams. A lui si devono anche le produzioni musicali di oltre 1000 spot pubblicitari. Lascia la moglie Graff, la figlia Graff Lanzarone, i fratelli Frank e Peter Lanzarone.