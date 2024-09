Alain Delon, l'attore sepolto insieme al gatto "a tre zampe" tenuto nel congelatore

Ascolta ora 00:00 00:00

Le ultime volontà di Alain Delon era quelle di essere sepolto insieme ai suoi cani nella casa di campagna di Douchy. Si viene invece oggi a sapere, grazie ad alcune dichiarazioni del suo ex autista e guardia del corpodi Daniel Broussin a Le Parisien che l’attore, morto il 18 agosto, scorso sarebbe stato tumulato in compagnia del suo gatto di nome Poupouss.

Una storia incredibile

Il legame tra l'attore e il gatto è una storia molto particolare. Lo aveva salvato dalla morte dopo un incidente d'auto che lo aveva ferito ad un arto. L'attore se ne prese cura, visto che la proprietaria aveva deciso di farlo sopprimere, pagando non solo le cure ma anche l'intervento alla zampa che viste le ferite venne amputata: " L'ho salvato e l'ho tenuto - raccontò a Gala - non mi lascia più e dorme anche con me "

Quando l'animale muore l'attore non riesce a seppellirlo nel parco come invece faceva con i suoi cani, decise quindi di congelarne i resti chiedendo poi di essere sepolto insieme a lui una volta scomparso. Riscontro di questi fatti si trova anche nel libro del figlio Alain-Fabien, De la race des seigneurs, pubblicato nel 2019, dove racconta come aprendo il congelatore per prendere una bottiglia si trovò davanti i resti dell'animale.

Il cane vivo e vegeto

Nel 2019, come riportato ampiamente dalla stampa di mezzo mondo, Delon raccontò a Paris Match, attirandosi non poche polemiche, di voler essere sepolto insieme al suo cane pastore Malinois Loubo, che per fortuna non è

stato sottoposto ad eutanasia ma è ora a casa dell'ex compagna dell'attoremadre dei suoi due figliche si prenderà cura di lui.