Magliette Lgbt e pro-Pride per bambini: è bufera su Target negli Usa

Bruciati 10 miliardi di dollari in dieci giorni. Target, la società di vendita al dettaglio con sede a Minneapolis, Minnesota, settimo più importante rivenditore negli Stati Uniti con 2000 negozi su tutto il territorio nazionale, è crollata sul mercato azionario a causa della campagna di boicottaggio dei conservatori per via della linea di abbigliamento per bambini a tema "Pride", lanciata in occasione del Pride Month, il mese dell'orgoglio Lgbt. Soltanto una settimana fa Target godeva di un valore azionario di 160,96 dollari per azione, ma a seguito degli appelli a boicottare l'azienda con sede a Minneapolis il suo valore è crollato e ha chiuso venerdì a 138,93 dollari per azione. Target ha così annunciato che avrebbe rimosso gli articoli dagli scaffali o spostati nel retro dei negozi, pur senza specificare quali. Tra quelli che hanno attirato maggiore attenzione c'erano i costumi da bagno "truck friendly" che consentono alle persone transgender che non hanno subito operazioni di cambio di sesso di nascondere i propri genitali, così come l'abbigliamento per bambini a tema arcobaleno. " Trans People Will Always Exist " riporta ad esempio una scritta stampata su una delle t-shirt della collezione Pride.

Targetr fa marcia indietro

Tra gli articoli che hanno maggiormente attirato la rabbia dei clienti conservatori e degli attivisti, riferisce l'Associated Press, ci sono quelli ideati da Abprallen, una società con sede a Londra che progetta e vende abbigliamento e accessori Lgbtq a tema occulto e satanico. " Da quando abbiamo introdotto la collezione di quest'anno, abbiamo subito minacce che hanno influito sul senso di sicurezza e benessere dei membri del nostro team durante il lavoro" , ha affermato Target in una dichiarazione. " Date queste circostanze instabili, stiamo apportando modifiche ai nostri piani, inclusa la rimozione di elementi che sono stati al centro del comportamento conflittuale più significativo ". Target è accusato dall'opinione pubblica conservatrice di aver sposato, così come molti altri marchi, il "capitalismo arcobaleno" e l'ideologia woke, piombando così nel mezzo della guerra culturale americana che polarizza il dibattito sulle questioni dei diritti Lgbtq e dell'identità, in generale. Sui social media si sono diffuse anche notize false e non confermate - poi rivelatisi del tutto infondate - circa la presenza di costumi da bagno per bambini transgender o gender fluid: un portavoce dell'azienda ha confermato all'Associated Press che questi costumi da bagno riguardano solo taglie per adulti.

