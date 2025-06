Il figlio di Cher ricoverato in ospedale per overdose

La cantante Cher insieme al figlio, il musicista Elijah Blue Allman

Elijah Blue Allman, 48 anni, figlio della celebre cantante Cher e del compianto Greg Allman (storico membro della Allman Brothers Band, scomparso nel 2017), è stato trovato incosciente sabato mattina e trasportato d'urgenza in un ospedale a Joshua Tree, in California per una presunta overdose. Secondo quanto riportato da TMZ, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita e attualmente si trova sotto osservazione, ricevendo cure mediche specialistiche.

Vita difficile

Elijah Blue ha affrontato nel corso degli anni diverse difficoltà legate alla dipendenza da sostanze. Già nel 2023, Cher aveva avanzato richiesta legale per ottenere la tutela del figlio, nel tentativo di aiutarlo a gestire la sua situazione.

Chi è il ragazzo

Elijah Blue Allman, noto anche con il nome d’arte P. Exeter Blue, ha seguito le orme dei suoi celebri genitori intraprendendo una carriera nella musica. Per quasi trent’anni è stato il chitarrista solista della band rock Deadsy, gruppo dal quale si sarebbe progressivamente allontanato negli ultimi anni. Attualmente Elijah è coinvolto in una causa di divorzio con la moglie da cui si è separato, Marieangela King, secondo quanto riportano documenti legali ottenuti da Page Six.

L’artista ha cinque fratelli: dal lato paterno, due fratellastri, Devon e Michael Sean Allman, e due sorellastre, Layla Brooklyn e Delilah Island Allman; mentre dal lato materno ha un fratellastro, Chaz Bono, 54 anni.

I problemi di dipendenza

I problemi di dipendenza di Elijah Blue Allman risalgono alla sua adolescenza. In un'intervista del 2014, il musicista aveva raccontato di aver iniziato a fare uso di droghe a soli 11 anni. " Ho rischiato qualche volta e in alcuni momenti sono arrivato davvero al limite ", aveva ammesso. " In un certo senso ho sempre cercato di stare un po' al sicuro, ma non è mai possibile ".

Proprio per queste difficoltà, nel 2023 la madre Cher presentò alla Corte Superiore di Los Angeles una richiesta per ottenere la tutela legale del figlio, sostenendo che non fosse in grado di gestire

Sono una madre che sta cercando di aiutare il figlio

le proprie finanze. "", dichiarò allora l'artista. Secondo TMZ, la questione si sarebbe risolta nel giro di pochi mesi, con un accordo tra le parti.