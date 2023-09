L'impatto dei social sulla felicità di coppia: cosa rivelano gli studi

Le coppie felici sono quelle che non postano tanti selfie sui social. A dimostrarlo è uno studio recente condotto sulla base di un sondaggio lanciato da Shotkit al quale hanno partecipato circa duemila coppie di età compresa tra i 18 e i 50 anni. L’obiettivo del sondaggio è stato studiare il legame tra i livelli di felicità raggiunti dalle coppie e le abitudini degli intervistati sui social networks, ossia la pubblicazione di contenuti e foto riguardanti la propria vita sentimentale.

I risultati del sondaggio hanno dimostrato che solo il 10 % delle coppie intervistate che erano ossessionate dai selfie e dall’abitudine di condividere sui social momenti importanti riguardanti la loro coppia si sono dichiarati felici. Il 46% delle coppie che invece al contrario delle prime tendono ad essere riservate sui social e che non amano pubblicare post riguardanti la loro vita sentimentale si sono dichiarate “molto felici” in coppia.

A confermare i risultati del sondaggio ci pensa anche uno studio condotto dall’Università del Kansas che ha voluto fare chiarezza su come l’uso dei social influenza la qualità delle relazioni amorose. I ricercatori hanno rilevato che le coppie che condividono la loro vita sentimentale sui social attraverso foto, selfie, post legati ad esperienze e momenti condivisi in coppia fanno fatica ad essere realmente felici nella vita quotidiana.

Questo avviene perché certe abitudini sui social mettono continuamente sotto esame la coppia esponendola a livelli di stress e ansia costanti che secondo gli psicologi non sono da sottovalutare. Di fatti mettendo in vetrina la propria vita di coppia il rischio è quello di non vivere a pieno la propria vita sentimentale e di essere condizionati continuamente dall’approvazione altrui.

Inoltre i post sui social espongono la coppia a subire un continuo confronto e paragone con gli altri. Questo minaccia l’autostima e la sicurezza in sé stessi e nel partner. Le dinamiche di coppia sono messe così in discussione. Al contrario chi è restio a pubblicare dettagli sulla propria vita sentimentale tende a non volersi confrontare con la vita degli altri perché troppo preso a vivere a pieno quella reale.

La ricerca dell’Università del Kansas testimonia a ancora una volta la verità che chi non pubblica questo tipo di contenuti sui social è più propenso a vivere in piena autenticità e genuinità la propria avita di coppia tendendo a concentrarsi sulle esperienze che si vivono senza sentire l’esigenza di avere l’approvazione degli altri. Questa tendenza permette alle coppie di vivere con serenità e gioia la propria vita sentimentale godendo del presente e impegnandosi concretamente a rendere felice il partner.