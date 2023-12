"Death diving", il tuffo mortale che spopola su Tik Tok

Si chiama Ken Stornes il 35enne norvegese, ex soldato, che ha stabilito il record mondiale di una disciplina che si chiama "death diving". Una moda che spopola sui social, soprattutto su Tik Tok e che consiste nel tuffarsi da altezze vertiginose aprendo le braccia a X. Praticamente tutto quello che non si dovrebbe fare in un tuffo, soprattutto da un'altezza così importante.

Questa modalità, fa parte di una gara estrema nata in Norvegia il Death Diving o Dødsing che significa letteralmente immersione della morte. Con questo tuffo Sornes che soltanto su Instagram 686.000 follower, ha ufficialmente battuto il record mondiale per l'immersione profonda più alta a 40,5 metri.

Di cosa si tratta

Inutile dire che questa è una disciplina solo per "esperti", anche se il pericolo di emulazione è dietro l'angolo, che somiglia più ad una prova estrema, anche se, guardando il libro dei record, se ne troveranno molte altre altrettanto bizzarre, di cui si spera nessuno, soprattutto i giovani, provino a ripetere.

Si tratta di una forma di freestyle estremo con salti alti con le braccia tese e la pancia in primo piano, atterrando in una posizione di palla di cannone o di picca. È stato inventato dal chitarrista Erling Bruno Hovden a Frognerbadet durante l'estate del 1972 e Il campionato del mondo si svolge a Oslo, in Norvegia, ogni agosto da quando l'evento ha debuttato nel 2008. I salti vengono eseguiti da una piattaforma di 10-15 metri di altezza.

Quanti tipi ne esistono

Si può gareggiare in due diversi modi. Il Classico dove i concorrenti volano orizzontalmente con le braccia e le gambe estese fino a toccare l'acqua, senza rotazioni. I concorrenti si "avvolgono" in una posizione di picca (simile a una posizione fetale) appena prima di entrare in acqua, atterrando prima con i piedi e le mani o con le ginocchia e i gomiti per evitare gravi lesioni. Le immersioni vengono giudicate in base alla velocità, al tempo d'aria, alla complessità, a quanto tempo il subacqueo mantiene la posa originale, alla chiusura e allo splash. C'è poi la seconda versione quella Freestyle, dove i concorrenti eseguono varie acrobazie durante il viaggio aereo, comprese rotazioni e capriole.

Il "tuffo" Italiano

Solo pochi mesi fa era diventato virale il video del ragazzo che si era lanciato in un canale di Venezia dal cornicione di un palazzo ad una ventina di metri d'altezza. A rendere ancora più pericoloso il tuffo, il fatto che l'acqua in quella zona non è particolarmente alta, anche se per fortuna tutto alla fine è andato per il meglio.