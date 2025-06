Dragon Boat Festival: la fusione di tradizione e innovazione nell’economia cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal 31 maggio al 2 giugno, si è tenuto il Dragon Boat Festival, durante il quale sono stati previsti 657 milioni di viaggi interregionali, con una media di 219 milioni al giorno e in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Gli incassi durante le festività hanno superato i 460 milioni di yuan, superando quelli del 2024.

Secondo i dati diffusi da Wutong Big Data di China Mobile, il numero di viaggiatori che si sono spostati durante le vacanze sarebbe aumentato del 6%. Al centro degli interessi delle persone che si sono spostate da una regione all’altra della Cina, le esperienze legate al patrimonio culturale. Sulle varie piattaforme online, le ricerche relative alle usanze popolari del Dragon Boat Festival sono più che raddoppiate.

Alcune destinazioni turistiche popolari hanno colto l’occasione per trasformare l’entusiasmo degli spettatori delle gare in spesa dei consumatori. Cgtn ha citato l’esempio di Foshan, nella provincia di Guangdong, dove secondo Trip.com le prenotazioni complessive sono aumentate del 167% rispetto al 2024 (+145% per gli hotel e +110% per gli aerei).

Quest’anno, il Dragon Boat Festival ha coinciso con la Giornata internazionale dei bambini, il che ha portato ad una crescita non indifferente dei viaggi in famiglia. Secondo le previsioni di Wutong Big Data, essi dovrebbero essere aumentati del 12%, mentre le ricerche di hotel per famiglie sono cresciute del 45%. Oltre ai parchi a tema, agli zoo e ai luoghi culturali, durante queste vacanze i bambini hanno potuto cimentarsi nella realizzazione di oggetti tradizionali come martelli di assenzio, sacchetti e corde colorate a cinque fili.

Una crescita significativa è stata registrata anche per il turismo internazionale, concentrato principalmente nei Paesi e nelle regioni limitrofe.

Secondo l'Amministrazione nazionale dell'immigrazione, il numero medio giornaliero di viaggiatori transfrontalieri durante la festività ha raggiunto 1,97 milioni, segnando un aumento del 2,7% rispetto al 2024. Tra le destinazioni più popolari per i cinesi, Giappone, Corea del Sud, Thailandia e Malesia. Per quanto riguarda i viaggiatori stranieri, la maggior parte provengono da Seoul, Bangkok, Kuala Lumpur e Singapore.