EuroMillions, vinti 250 milioni in Francia: è la più grande vincita nazionale di sempre

Colpo storico per la lotteria pan-europea EuroMillions: per la prima volta, il jackpot massimo di 250 milioni di euro è stato vinto in Francia, segnando così la più grande vincita nazionale di sempre in un gioco a estrazione. A darne l’annuncio è stata FDJ United, società che gestisce la lotteria in territorio francese, tramite un comunicato ufficiale.

Un record assoluto in Francia

La cifra record di 250 milioni di euro rappresenta il tetto massimo previsto dalla lotteria EuroMillions. Mai, fino ad ora, un giocatore francese era riuscito a raggiungere una tale somma. Il precedente primato risaliva al 2021, quando un biglietto acquistato a Tahiti, nella Polinesia francese, aveva fruttato al vincitore 220 milioni di euro, sempre grazie all’EuroMillions.

Jackpot al massimo dopo l’estrazione di Ferragosto

Il jackpot aveva raggiunto la cifra massima consentita a seguito dell’estrazione di Ferragosto, quando nessun partecipante era riuscito a indovinare la combinazione vincente composta da cinque numeri principali e due "stelle". In quell’occasione il montepremi era salito fino a 234 milioni di euro, avvicinandosi al tetto massimo che poi è stato raggiunto e vinto il giorno successivo.

Un 2025 fortunato per EuroMillions

Quella di ieri non è stata l’unica vincita da capogiro registrata nel 2025. Nei mesi precedenti, infatti, il jackpot da 250 milioni era già stato vinto in Austria e Irlanda, rendendo quest’anno uno dei più generosi nella storia della lotteria europea.

Un gioco internazionale

EuroMillions è una delle lotterie più popolari d’Europa e coinvolge diversi Paesi: oltre alla Francia, vi partecipano anche Spagna, Regno Unito,

Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Svizzera. La dimensione internazionale del gioco contribuisce a generare jackpot milionari in breve tempo, attirandoad ogni estrazione.