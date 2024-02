Origini, tradizioni e idee: perché si festeggia San Valentino

La festa di San Valentino è nota in tutto il mondo come la Festa degli Innamorati. Si celebra il 14 febbraio di ogni anno ed è una festa cristiana che nasce come risposta a quella pagana che veniva celebrata nell’Antica Roma con una serie di rituali in onore della rinascita della natura e del dio Luperco, protettore della fertilità. Questi rituali erano stati considerati immorali dai papi cristiani tanto che nel 496 d.C. Papa Gelasio sostituì questa festa pagana con una dedicata all’amore romantico in onore del Santo Valentino.

Questo vescovo morì a Roma il 14 febbraio 273 e divenne il protettore degli innamorati. Su San Valentino sono diffuse due leggende. La prima in particolare narra dell’innamoramento di Valentino nei confronti della figlia del suo custode di prigione. Si racconta che grazie alle sue preghiere questa giovane donna riacquistò la vista. La seconda leggenda invece narra della celebrazione da parte del vescovo Valentino del matrimonio tra un legionario pagano e una giovane cristiana.

Molte sono le tradizioni che negli anni si sono diffuse nel giorno della Festa di San Valentino come quella anglosassone dei famosi biglietti d’amore. Ogni 14 febbraio nel Regno Unito e negli Stati uniti gli innamorati di scambiano dei biglietti augurali. È questa una tradizione che affonda le sue radici nel Medioevo. Già dall’epoca i pretendenti dedicavano versi d’amore per la propria amata in forma scritta. Questi biglietti prendono il nome di Valentine. La prima Valentina europea fu scritta da Charles, duca di Orleans, confinato nella torre di Londra nel 1415. Durante il suo periodo di prigionia scrisse versi d’amore per sua moglie che abitava in Francia. Questi biglietti carichi d’amore si trovano esposti al British Museum.

In Danimarca durante questa festa si fanno proposte di matrimonio. Alle donne danesi è concesso chiedere la mano del loro fidanzati. Invece in Finlandia, San Valentino non è solo la festa in cui si celebra l’amore come sentimento ma anche quello dell’amicizia. In Austria, oltre a cioccolatini e biglietti augurali, in questa festa si usa regalare un maialino, anche finto e in cioccolata, come simbolo di fortuna e buon auspicio.

In Giappone spetta alle donne fare dei doni il giorno di San Valentino o dichiarare il proprio amore alla persona che piace. Per l’occasione si regala un dono in cioccolato che prende il nome di Honmei choco. Nei contesti lavorativi in questo giorno si regala del cioccolato anche ai colleghi maschi. Il dono in cioccolato in questione è più economico e si chiama Giri choco. Il giorno in cui gli uomini possono ricambiare è fissato per il 14 marzo di ogni anno, data in cui si celebra il White Day.

In questa giornata dedicata all’amore in Italia si usa scambiarsi doni e dedicare questa giornata alla coppia. C’è chi per l’occasione organizza una cena romantica o chi una gita all’insegna del relax e del divertimento. Numerose sono le mete romantiche che consentono di organizzare un viaggio memorabile. Tra le mete più gettonate vi è Parigi con le sue atmosfere bohémienne. In Italia per l’occasione si può visitare la città di Verona per fare un salto alla famosa casa di Giulietta.

Molto gettonate sono anche le giornate di benessere all’interno di una spa da godersi in coppia. Innumerevoli e adatti ad ogni tipo di esigenza e preferenza sono i pacchetti di benessere dedicati alle coppie per questa festività. Tra “caccie al tesoro”, degustazioni di cibi afrodisiaci, cene in un posto esclusivo le possibilità di trascorrere in maniera creativa e originale questa festività sono davvero tante.