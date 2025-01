Festival di Primavera 2025: l’evento globale della tradizione cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

Martedì 28 gennaio si è svolto il Gala della Festa di Primavera del 2025 organizzato da China Media Group (Cmg), il primo dopo l’inserimento di questa celebrazione nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. L’evento è stato trasmesso in 82 lingue diverse, 14 in più rispetto all’anno scorso, e la collaborazione con 3.100 partner ha permesso la sua diffusione su scala globale. Tra questi, l’americana Cnn, la giapponese Niconico, la russa VK e l’italiana Alma TV.



Secondo quanto riferito da Cgtn, la campagna promozionale del colosso statunitense, durata una settimana, ha attirato 800 milioni di spettatori, mentre lo streaming della rete nipponica ha raggiunto le 101mila visualizzazioni contemporanee.



La Festa di Primavera affonda le sue radici nel lontano passato cinese ed è una tradizione che dura da ben 4mila anni. Inizialmente una celebrazione agricola che segnava la fine dell’inverno, si è evoluta in un fenomeno culturale noto in tutto il mondo. In origine, le prime pratiche di questo evento includevano l’offerta di sacrifici, rituali in onore degli antenati, l’accensione di lanterne e la preparazione di banchetti. Tutte usanze, queste, radicate nei ritmi della vita rurale e che, nel corso dei secoli, sono state mantenute, modificate e reinventate per adattarsi ai mutamenti degli stili di vita. La tecnologia moderna, ad esempio, ha permesso di affiancare ai tradizionali fuochi d’artificio anche spettacoli di droni e di rendere più accessibile la pratica della consegna delle buste rosse.



Questa festività viene celebrata anche al di fuori della Repubblica popolare, in parte anche grazie alla diaspora cinese. A Sydney e New York vengono organizzate parate e spettacoli pirotecnici, mentre in Canada, Indonesia e Filippine essa è stata integrata con pratiche locali e rituali indigeni. La sua adattabilità si è rivelata essere una chiave di volta per la sua diffusione e la sua longevità. Inoltre, sebbene i valori fondamentali della famiglia, della gratitudine e del rinnovamento siano rimasti intatti, la festa ha abbracciato il cambiamento, diventando più attraente anche per le nuove generazioni.

A livello istituzionale, le ambasciate di Pechino e i centri culturali cinesi in tutto il mondo organizzano regolarmente eventi per promuovere e illustrare le tradizioni del festival, dal simbolismo degli animali dello zodiaco all'arte di tagliare la carta e fare i ravioli.