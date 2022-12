Il kebab batte il wurstel: ecco quali sono le nuove preferenze dei tedeschi

I tedeschi preferiscono sempre più il döner kebab al wurstel. A dirlo è un sondaggio di Yougov, secondo il quale il 45% degli adulti in Germania preferisce il kebab contro il 37% del currywurst: il 15% afferma invece di non gradire nessuno dei due piatti. Il passaggio dal currywurst al döner kebab è perlopiù generazionale, dimostra lo stesso sondaggio. La salsiccia cosparsa di spezie indiane e annegata nel ketchup piccante - apparsa per la prima volta a Berlino dopo la seconda guerra mondiale - è più popolare tra i tedeschi più anziani, soprattutto tra gli uomini, al contrario del kebab, piatto reso popolare dagli immigrati turchi negli anni '70, che tende a essere più in voga tra i giovani e le donne. Se il 47% delle donne preferisce il döner kebab, solo il 30%, infatti sceglie il currywurst, mentre i due piatti sono quasi alla pari nelle preferenze tra gli uomini. In cima alle preferenze generali c'è sempre la cucina italiana, anche tra i giovani: i tedeschi della "Generazione Z" preferiscono la cucina italiana (21%) alla propria (15%).

Addio al currywurst, il gusto si fa più "cosmopolita"

Il nuovo sondaggio Yougov commissionato dall'agenzia di stampa tedesca dimostra come i giovani in Germania abbiano cambiato idea e amino sempre meno il currywurst o il bratwurst. Il "palato" dei tedeschi, soprattutto tra i giovani, si fa sempre più internazionale e cosmopolita. Tra le giovani generazioni, dunque, pizza, pasta, doner kebab e hamburger sono molto più popolari rispetto ai tradizionali piatti tedeschi. Mentre i ristoranti tedeschi sono ancora la prima scelta per gli over 55 (al 32%, molto più avanti della cucina italiana al 21%), quest'ultima, come sopra accennato, è in netto vantaggio tra i giovani. Ma non è sempre stato così. Per molto tempo, come sottolinea Deutsch Turkisches Journal, la Germania è stata la terra dei piatti e della cucina delle casalinga tedesca, come disse una volta con il critico gastronomico Wolfram Siebeck. E per molti decenni, la maggioranza dei tedeschi è stata decisamente ostile alla cucina internazionale.

Così cambia il palato dei tedeschi

I ristoranti stranieri sono stati visti con molto scetticismo in Germania per moltri decenni. Dopo la Seconda guerra mondiale, nella Repubblica Federale si aprirono i primi ristoranti balcanici, aperti dai profughi provenienti dalla Jugoslavia comunista di Tito. I primi immigrati italiani si stabilirono nella Germania Ovest negli anni '50, esportando nel Paese pizza, pasta, e i piatti tradizionali della cucina italiana: poi, dagli anni '60, arrivarono turchi (soprattutto) e greci, che importarono il döner kebab, piatto amatissimo in Germania e in tutto il mondo.