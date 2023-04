Ha sposato sei mogli e vuole un figlio da ognuna: l'incredibile storia di Arthur

È un influencer Arthur O Urso e sul suo solo profilo Instagram ha oltre 198mila follower. Ma non è per questo che in Brasile, ed ora anchce nel resto del mondo è famoso. Piuttosto per le sue 9 mogli che aveva fino allo scorso anno, essendosi poi separato da tre. Facendo un rapido calcolo, attualmente Arthur, 37 anni, è sposato con Luana Kazaki, 27 anni, Emelly Souza, 21, Valquíria Santos, 24, Olinda Maria, 51, Damiana, 23, e Amanda Albuquerque, 28.

Non soddisfatto di questo variegato "harem", ha pensato bene di voler espandere ancora di più la già nutrita famiglia: " Non voglio far arrabbiare nessuna delle mie sei mogli scegliendo quale far rimane incinta, quindi abbiamo optato per la maternità surrogata " ha spiegato, precisando però che userà gli ovuli della prima moglie. " Questo è sempre stato un argomento delicato in famiglia, voglio un figlio da ciascuna di loro, ma al momento l’opzione più plausibile è quella della maternità surrogata ".

Si è detto anche disposto a spendere, per farlo, ben 40mila dollari anche se l'opzione di adottare potebbe, per lui, essere una valida altenativa. Ma se si pensa che la stranezza sia solo questa, si è in errore: " Ho un sogno. Il mio desiderio è sempre stato quello di avere 10 mogli. Ho solo una figlia, ma voglio avere un figlio con ognuna delle mie mogli. L'amore che provo per ognuna di loro è lo stesso. Penso che sarebbe ingiusto avere figli solo con una o due di loro ".

Tutto è iniziato da...

All'inizio di questa vicenda, Arthur era insieme alla prima compagna Luana, e nel 2021 decisero di diventare una coppia aperta. Non solo come idea, ma facendo le cose "per bene", formalizzando la loro unione con le altre donne in una chiesa cattolica, sebbene le loro nozze non siano legalmente vincolanti, poiché la poligamia è illegale nel paese. E per chi si chiedesse come faceva a svolgere con tutte queste mogli il "dovere coniugale", la risposta è stata inizialmente un calendario, che scandiva gli incontri intimi con ognuna di loro.