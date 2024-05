Harry torna a Londra e incontra Carlo. I dubbi sulla salute del re: "Brutto segno"

Ormai manca davvero poco. Il principe Harry, o meglio l'ex principe avendo perso ogni carica reale dopo aver lasciato Londra per andare a vivere in America, sarà a Londra l'8 maggio dove parteciperà a una cerimonia nella Cattedrale di St Paul per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games.

Il particolare che preoccupa

Fin qui tutto come da copione. Sono infatti mesi che si sapeva di questo suo arrivo, semmai l'incognita era da chi fosse accompagnato, se dalla moglie Meghan e dai due figli. In nessun caso però c'erano dubbi sul fatto che l'ex principe ribelle incontrasse i "parenti stretti" della corona, suo padre, Re Carlo, e suo fratello Willian. Ed invece oggi ecco il colpo di scena.

Secondo quanto riferito, Harry è " molto ansioso " di vedere il padre durante il suo viaggio a Londra con cui si dice abbia " mantenuto contatti regolari " da quando ha annunciato di avere un cancro. Per la serie "si stava meglio quando si stava peggio", questa notizia invece di essere di buon auspicio per una riconciliazione tra i due, ha gettato benzina sul fuoco di chi pensa che la malattia del Re sia molto peggio di quello che si faccia credere.

Eterni dissidi

Non è certo un mistero le pessime relazioni tra Harry e i familiari più stretti, il fatto di essere uscito dalla Corona e di aver deciso di abitare il più lontano possibile dalla corte e dai suoi doveri. E proprio questa sua decisione ha creato sconcerto tra gli inglesi sicuri che la visita sia qualcosa di molto più profondo rispetto ad un semplice saluto.

Una riconciliazione con un padre malato di cancro come ultima volontà o ancora peggio, ma i giornali di gossip inglesi sono noti per gonfiare le notizie, l'ultimo saluto ad un papà morente. Ovviamente ci si augura che non sia nessuno dei due casi, ma solo la decisione di riallacciare un rapporto importante come quello tra padre e figlio, anche se la preoccupazione sulle cose "non dette" resta.

Dove si incontreranno

Mercoledì 8 maggio il Re parteciperà, riprendendo in questo modo i suoi doveri pubblici, alla prima festa in giardino dell'anno a Buckingham Palace, in quel momento Harry sarà invece impegnato nella cerimonia degli Invictus Games, che come la festa in giardino dovrebbe finire intorno alle 18,00 e potrebbe essere quello il momento in cui i due potrebbero incontrarsi.

" È chiaro che non vede l'ora di vedere suo padre mentre continua il suo recupero, anche se la maggior parte delle persone si aspetta un'altra riunione di qualche tipo la prossima settimana ", ha raccontato un insider al Sun. Quello tra i due sarà il primo incontro da febbraio. In tutto questo William?

L'altra nota dolente

I due fratelli un tempo molto uniti, non hanno a quanto pare attualmente nessun tipo di legame ed anche questa volta non si incontreranno affatto. " Giovedì, William sarà probabilmente lontano da Londra e venerdì avrà impegni in Cornovaglia e nelle Isole Scilly. La loro relazione rimane estremamente fratturata. Harry ha espresso in privato il desiderio di incontrare suo fratello, ma ora non è il momento " ha riportato sempre il Sun.

In realtà da voci di corridoio sembra che il futuro Re abbia altre cose per la testa, soprattutto la malattia della moglie Kate e in questo momento non sia assolutamente in vena di riconciliazioni. Ovviamente nulla è ancora detto e così come oggi si è saputo che Harry rivedrà suo padre, potrebbe esserci un ulteriore colpo di scena con una visita a suo fratello o magari a Kate, anche lei malata e in convalescenza.

Ma questa per gli inglesi è un'ipotesi molto lontana.