Una balena lo inghiotte e lo risputa vivo: il "miracolo" di un 24enne venezuelano

Ascolta ora 00:00 00:00

Sembra quasi la rivisitazione moderna della storia di Pinocchio quello accaduta ad Adrian Simancas, un atleta 24enne di origini venezuelane, che però non somiglia per niente ad una favola ma piuttosto ad un incubo finito, per fortuna, nel migliore dei modi.

Inghiottito dalla balena

Il ragazzo su un kayak, si stava allenando nelle acque dello stretto di Magellano quando è stato inghiottito da un'enorme balena spuntata all'improvviso dall'acqua con le fauci aperte. Neanche il tempo di rendersi conto che è riemerso subito dopo insieme alla piccola imbarcanzione. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi nelle acque di fronte alla località cilena di Punta Arenas e tutta la scena è stata ripreso dal padre 49enne del ragazzo Dell Simancas.

Il video è veramente impressionante ed è diventato immediatamente virale. Nel filmato si sente il ragazzo terrorizzato dire al padre che ormai pensava che per lui fosse finita. Intervistato ha raccontato: " Mi sono girato e ho visto qualcosa tra il bianco e lo scuro e poi ho sentito sul volto una cosa dalla consistenza bavosa che si chiudeva su di me, pensavo non ci fosse più nulla da fare ".

In ospedale

Dopo l'incidente il giovane è stato riportato a riva dal padre che temeva che il figlio fosse ferito. Per fortuna era completamente illeso anche perché, gli esperti hanno poi spiegato, in nessuna maniera poteva essere inghiottito perchè il cetaceo, seppur enorme, appartiene ad una specie la cui gola ha un diametro inferiore ai 40 cm.

" Sembra che il kayak si trovasse proprio nella zona di alimentazione del cetaceo ", ha spiegato all'AFP Maria Jose Perez, biologa marina dell'Universita del Cile. " Per questo lo si vede 'emergere in superficie di lato, con la bocca aperta, come se si stesse nutrendo ", ha proseguito. Il ragazzo poi accompagnato in ospedale è stato subito dimesso in buona salute, soltanto molto spaventato.

Non è l'unico caso

Nonostate un evento del

genere è considerato estremamente raro, era già accaduto nel 2021 quando un pescatore di aragoste del Massachusetts era stato anche lui "inghiottito" per un breve periodo da un capodoglio, prima di essere rigettato vivo.