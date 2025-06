Jeff Bezos, cos'è il "puttering" la tecnica dietro il successo dell'uomo più ricco del mondo: così è nata Amazon

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche se recentemente è stato sorpassato da Mark Zuckerberg nella lista dei miliardari più ricchi al mondo, Jeff Bezos continua a occupare una delle prime tre posizioni tra gli uomini più ricchi del pianeta, con un patrimonio stimato di 204 miliardi di dollari. Considerato una figura chiave e tra le più influenti nel settore tecnologico, Bezos è spesso al centro dell’attenzione non solo per i suoi successi, ma anche per le curiosità legate alle sue abitudini e interessi personali.

La sua risposta, che si può rintracciare anche tra le righe dei suoi libri, è sorprendentemente semplice: dedicare un’ora ogni mattina a una passeggiata, prima di iniziare la giornata lavorativa. Un’abitudine che rientra nel cosiddetto “puttering around”, ovvero una serie di attività leggere e distensive, da svolgere a casa o all’aperto, per iniziare la giornata con calma e concentrazione.

Che cos'è il "puttering"

Che iniziare la giornata con un po’ di attività fisica faccia bene non è certo una scoperta recente. Tuttavia, anche una semplice camminata al mattino, senza controllare lo smartphone per leggere messaggi o email, può offrire grandi benefici per corpo e mente. Lo confermano anche i medici intervistati dal Daily Mail. Il cosiddetto “puttering” si riferisce proprio a quei momenti rilassanti in cui ci si dedica ad attività leggere e prive di pressione, come passeggiare, curare il giardino o sistemare casa. L’importante è che siano gesti semplici, privi di fretta e pensati per favorire il benessere mentale e fisico.

Dopo la passeggiata il lavoro

Sempre secondo quanto riportato dal Daily Mail, Jeff Bezos – fondatore di Amazon e CEO della compagnia spaziale Blue Origin – ha iniziato questa routine nel 2018. La sua giornata lavorativa comincia intorno alle 10 del mattino, lasciandogli così del tempo, nelle prime ore, per dedicarsi a se stesso, stare all’aria aperta e riflettere. La sua agenda prevede diverse riunioni, concentrate soprattutto nella fascia mattutina: quelle più importanti si tengono prima di pranzo, mentre nel tardo pomeriggio non programma mai nulla.

" Dopo le 17 non riesco più a pensare chiaramente, quindi rimando tutto al giorno

Non sono poi così produttivo come si potrebbe pensare

successivo", ha confessato. Con una punta di autoironia, Bezos ha anche ammesso un aspetto inaspettato per chi lo vede come un simbolo di efficienza e successo: "".